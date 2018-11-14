В России появится суперкомпьютер для создания нового оружия

В России ведут разработку современного суперкомпьютера для проектирования перспективных отечественных вооружений. Об рассказала в интервью РИА Новости гендиректор научно-производственного объединения «Молния» (входит в состав концерна «Калашников») Ольга Соколова.

Она также рассказала, что в этой работе принимает участие большая кооперация, в том числе «ИНЭУМ имени Брука», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» и АО «МЦСТ».

Главной целью проекта является перевод всего цикла разработки и производства на отечественное оборудование. Продукт может появиться в ближайшие пять лет.

«Начнем мы с ракет-мишеней, а потом будем предлагать эти решения для всей российской промышленности», - заявила Соколова.

Она отметила, что уже в этом направлении есть серьезные результаты, но раскрыть подробности гендиректор «Молнии» отказалась.