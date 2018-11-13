Превосходит все аналоги: разработчик раскрыл особенности двигателя Су-57

Двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 по своей удельной тяге превосходит все имеющиеся в мире аналоги. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» съемочной группе телеканала «Звезда» рассказал генеральный конструктор-директор «ОКБ им. А.М. Люльки» Евгений Марчуков.

«Я бы сказал, что это поколение 5+, немного опережающее пятое. Именно этому поколению соответствует двигатель по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу», - рассказал Марчуков.

Марчуков отметил, что по удельной тяге двигатель превосходит все зарубежные аналоги, является совершенно новым изделием и не имеет ничего общего с двигателем истребителя Су-35.

В данный момент истребитель Су-57 проходит испытания, а в будущем будет поставляться в войска с двигателем АЛ-41Ф1, который используется в том числе и на истребителях Су-35.

Двигатель второго этапа, который получил условное обозначение «Тип-30» позволит истребителю быстрее осуществлять взлет, набирать высоту, совершать маневры с большой перегрузкой при ведении воздушного боя, особенно ближнего.

Кроме того, двигатель позволит совершать полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, а в перспективе - увеличить радиус действия благодаря меньшему расходу топлива.

Первый полет Су-57 с новым двигателем прошел 5 декабря 2017 года. По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, его испытания займут несколько лет.

В сентябре текущего года заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Юрий Кондратьев сообщил корреспонденту «Звезды», что двигатель второго этапа создается в тех же габаритах, что и АЛ-41Ф1, поэтому больших доработок конструкции самолета при его внедрении не потребуется.

Кроме того, он отметил, что этот двигатель получат в том числе и самолеты в строевых частях.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 утра.