В Минобороны России оценили ущерб «Адмиралу Кузнецову» при ЧП с затонувшим доком

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений при выходе из нештатно затонувшего плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Специально созданная комиссия приступила к выполнению оценки нанесенного ущерба. По результатам предварительного осмотра установлено, что значительных повреждений "Адмирал Кузнецов" не получил», - заявил Криворучко в ходе селекторного совещания в Минобороны.

Ранее оценку повреждений ТАВКР «Адмирал Кузнецов» провели специалисты Объединенной судостроительной корпорации. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, крейсер получил незначительные повреждения, которые не повлекут крупных затрат на ремонт.

Инцидент с нештатным затоплением плавучего дока ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске при выходе из него «Адмирала Кузнецова» произошел в ночь на 30 октября.