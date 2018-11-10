Беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3» поступят в ЦВО до конца года

Шестнадцать комплексов беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3» поступят на вооружение артиллеристов ЦВО до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Комплексы оснащены сменными модулями с тепловизионными, фото- и видеокамерами, а также аппаратурой ретрансляции. А применять артиллеристы их будут использовать для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для ударных огневых средств артиллерии, а также проведения корректировки огня.

БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» способны находиться в воздухе от двух до 18 часов и выполнять задачи на высоте от нескольких десятков до нескольких тысяч метров. Аэродинамика позволяет беспилотникам в штатных режимах работать на скоростях от 40 до 160 километров в час, передавая сведения оператору, находящемуся на расстоянии до 60 километров от места работы беспилотного аппарата.