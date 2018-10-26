«Звезда» публикует кадры испытаний новейшего малого ракетного корабля «Ураган»

Новейший головной малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган», построенный для ВМФ России на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Пелла», завершает государственные испытания на полигонах Белого моря и будет передан в состав Военно-Морского Флота до конца 2018 года.

В ходе государственных испытаний МРК «Ураган» успешно произвел ракетные пуски комплексом высокоточного оружия «Калибр» по морской и береговой целям. На корабле успешно проверены целый ряд систем жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. Также он показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

При строительстве МРК «Ураган» были использованы самые новые отечественные технологии, что позволит кораблю эффективно действовать в составе флотских группировок как в северных, так и в южных широтах. Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта для Военно-Морского Флота, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду построенного для ВМФ РФ третьего серийного (четвертого по счету) малого ракетного корабля нового поколения проекта 22800 «Буря».

Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 ведется в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей Военно-Морского Флота носителями высокоточного оружия.