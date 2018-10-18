«Андромеда» в деле: кадры работы новейшей системы управления войсками

В рамках контрольной проверки войск ВДВ военнослужащие совершают марш-бросок в оперативные районы. Для управления войсками была развернута система управления войсками, которая позволяет оперативно передавать информацию от командира в батальоны и другие подчиненные подразделения.

Важно подчеркнуть, что система состоит из командно-штабных машин и палаток на пневмокаркасах, которые разворачиваются за шесть часов и замаскированы таким образом, что их невозможно обнаружить с воздуха. Их общая площадь - около пятисот квадратных метров.

Сюда стекается вся информация о ситуации на поле боя, что позволяет каждому подразделению видеть картину в целом, а командованию быстро принимать нужные решения.

Комплексные внезапные проверки соединений ВДВ, которые проходят одновременно в семи регионах страны, подводят итог боевой подготовки «крылатой гвардии» за этот учебный год. Всего к ним привлечено более 30 тысяч десантников.