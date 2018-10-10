Российская армия получила более 200 образцов новейшего вооружения

Минобороны РФ уделяет особое внимание разработкам в области робототехники, информационных технологий и беспилотных летательных аппаратов, сообщил Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он также отметил, что считает развитие военной науки важнейшим направлением обеспечения обороноспособности страны.

Министр сообщил, что в данный момент научные организации ведут исследования на основе обобщения опыта боевых действий, а новое вооружение получает проверку в Сирийской Арабской Республике. Всего к работе в САР привлечено 349 представителей научно-исследовательских организаций.