Разработка беспилотника «Альтаир» прекращена - СМИ
Разработка тяжелого беспилотного летательного аппарата может продолжиться на другом предприятии.
Разработка тяжелого беспилотника «Альтаир», которым занималось ОКБ им. М. П. Симонова, прекращена. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
В сообщении подчеркнуто, что задел по «Альтаиру» не пропадет: создание БПЛА этого класса может быть продолжено на другом предприятии.
Отметим, что «Альтаир» в данный момент является единственным в своем классе летающим беспилотником.
Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытательного полета беспилотника. Экспериментальный макет перспективного БПЛА был впервые продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».