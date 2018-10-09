Разработка беспилотника «Альтаир» прекращена - СМИ

Разработка тяжелого беспилотника «Альтаир», которым занималось ОКБ им. М. П. Симонова, прекращена. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

В сообщении подчеркнуто, что задел по «Альтаиру» не пропадет: создание БПЛА этого класса может быть продолжено на другом предприятии.

Отметим, что «Альтаир» в данный момент является единственным в своем классе летающим беспилотником.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытательного полета беспилотника. Экспериментальный макет перспективного БПЛА был впервые продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».