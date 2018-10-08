Новые разведкомплексы поступили на вооружение военных на Сахалине

Партия современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» поступила на вооружение разведывательного подразделения на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Стрелец» значительно повысит возможности подразделений округа на Сахалине. Кроме того, он удобен в работе и совместим с боевой экипировкой «Ратник», - говорится в сообщении.

Комплекс обеспечивает боевое управление, идентификацию объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Аппаратура также оснащена системой опознавания «свой-чужой», может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.