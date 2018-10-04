ВКС РФ провели два успешных запуска ракеты «Сармат»

В День Космических войск, который в России отмечают ежегодно 4 октября, Министерство обороны РФ сообщило о проведении успешных запусков новейшей баллистической ракеты «Сармат». С декабря 2017 года ВКС осуществили два пуска «Сармата» и один пуск «Ярса».

«Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели один пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б", один пуск РКН легкого класса "Союз-2.1в", один пуск РКН "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения, два пуска перспективной МБР типа "Сармат", а также один испытательного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"», - сообщили в Минобороны.

Впервые о ракете «Сармат» рассказал в этом году в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин. Президент упомянул о ней, как о новейшем виде российского вооружения, не имеющем аналогов в мире. Испытания «Сармата» прошли в декабре 2017 года и в марте 2018-го.

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов.