Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

ВКС РФ провели два успешных запуска ракеты «Сармат»

Валентина Пескова
04:09 04.10.2018
Российские космические войска, отмечающие сегодня профессиональный праздник, осуществили два запуска новейшей баллистической ракеты с декабря 2017 года.
ВКС РФ провели два успешных запуска ракеты «Сармат»

В День Космических войск, который в России отмечают ежегодно 4 октября, Министерство обороны РФ сообщило о проведении успешных запусков новейшей баллистической ракеты «Сармат». С декабря 2017 года ВКС осуществили два пуска «Сармата» и один пуск «Ярса».

«Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели один пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б", один пуск РКН легкого класса "Союз-2.1в", один пуск РКН "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения, два пуска перспективной МБР типа "Сармат", а также один испытательного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"», - сообщили в Минобороны.

Впервые о ракете «Сармат» рассказал в этом году в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин. Президент упомянул о ней, как о новейшем виде российского вооружения, не имеющем аналогов в мире. Испытания «Сармата» прошли в декабре 2017 года и в марте 2018-го.

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2018, 21:40
«Северный поток - 2» и ситуация в Сирии: Путин и Курц провели переговоры
Дата04.10.2018, 05:11
Высший пилотаж на МиГ-29: эффектные кадры прямо из кабины пилота
Дата03.10.2018, 15:26
Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата04.10.2018, 04:09
ВКС РФ провели два успешных запуска ракеты «Сармат»
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:48 В стране и мире
«Невозвратные» билеты на самолет все-таки можно будет вернуть
04:28 В стране и мире
Киев требует от России «вернуть» 30 тысяч вагонов Украине
02:23 В стране и мире
Оружие было заряжено: украинский капитан рассказал о проходе кораблей в Азовское море
01:36 В стране и мире
В Москве напали на салон красоты фигуристки Сотниковой
23:54 Спорт
Видео
UEFA завел дело против ЦСКА после матча с «Реалом»
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Noize MC назвал «фарсом» проверку СК его песни «Чайлдфри»
Под Винницей мэра города облили кровью за «Крымский мост»
Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.