Автомобили семейства «Волк» вышли на ходовые испытания

Семейство автомобилей «Волк», которые разрабатываются «Военно-промышленной компанией» вышли на ходовые и климатические испытания, рассказали «Звезде» в пресс-службе предприятия.

«Речь идет о трех автомобилях. Два построены по схеме 4 х4, один - по схеме 6 х6», - рассказали в пресс-службе предприятия.

В ней также отметили, что машины будут как бронированными, так и небронированными, имеют гидроакустическую подвеску и создаются по заказу Министерства обороны РФ.

В компании отметили, что одни из главных особенностей автомобилей является модульная конструкция, которая позволяет в кратчайшие сроки адаптировать их под различные задачи путем замены отдельных модулей.

По словам разработчиков, этим автомобили отличаются в том числе и от бронеавтомобилей «Тигр», цельносварной корпус которых может быть изменен только в заводских условиях.

Полная масса автомобилей «Волк» составляет 7500-11500 кг. Двигатель: ЯМЗ-5347-20 4,4 л. Способны перевозить от 8 до 18 человекдесанта. Баллистическая защита 6а класса, противоминная - 2-й класс по STANAG 4569 (6 кг взрывчатки). Впервые машины были представлены на выставке «Технологии в машиностроении 2010».

В ВПК отметили, что в данный момент машины проходят климатические испытания, в ходе которых подвергаются воздействию температур до -50 градусов, а также совершают пробеги по бездорожью. В случае успешного прохождения испытаний, военным ведомством будет решаться вопрос о серийном производстве автомобилей.