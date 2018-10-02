Морской страж: палубный истребитель Су-33 за 60 секунд

Главная задача Су-33 - защита кораблей ВМФ России от нападения с воздуха, однако благодаря большой боевой нагрузке, самолет способен наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.

Создан на базе истребителя Су-27. Получил переднее горизонтальное оперение, складные крылья, тормозной гак, новую систему управления оружием. Кроме того, самолет имеет иную механизацию крыла, а также модернизированные двигатели с увеличенной тягой.

Интересные факты

- Максимальная взлетная масса самолета - 33 тонны;

- В сравнении с Су-27 усилена конструкция шасси, передняя опора шасси выполнена двухколесной;

- Первую посадку на палубу авианесущего крейсера совершил летчик-испытатель Виктор Пугачев;

- На самолете летал легендарный летчик Тимур Апакидзе. Именной самолет в качестве памятника установлен на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.

- Самолет участвовали в операции российских ВКС в Сирии, в ходе которой наносили удары по объектам боевиков.

Характеристики

Экипаж: 1 человек; Длина: 21,18 м; Размах крыла: 14,7 м; Масса пустого: 19600 кг; Масса максимальная взлетная: 33000 кг; Двигатель: АЛ-31Ф серии 3; Тяга максимальная: 2 × 7670 кгс (74,5 кН); На форсаже: 2 × 12500 кгс (122,6 кН); Чрезвычайный режим: 2 × 12800 кгс (125,5 кН); Максимальная скорость на высоте: 2300 км/ч (М=2,17); Дальность полета у земли: 1000 км, на высоте: 3000 км; Длина разбега: 105 м (с трамплином); Длина пробега: 90 м (с аэрофинишером); Боевая нагрузка: до 6500 кг; Вооружение: 1 × 30 мм пушка ГШ-30-1 (боезапас 150 снарядов), управляемые ракеты Р-73, Р-27Р/ЭР, Р-27Т/ЭТ, ракеты Х-41 «Москит», П-800 «Оникс», неуправляемые бомбы и ракеты; Узлов подвески вооружения: 10.