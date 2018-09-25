Эксперт сравнил боевые качества С-200 и С-300

Заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств - участников СНГ 2003-2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в интервью сайту телеканала «Звезда» сравнил боевые возможности зенитно-ракетных комплексов С-200 и С-300.

«Комплекс С-300 по своим сравнительным характеристикам и боевым возможностям превышает боевые возможности комплекса С-200 по дальности, по минимальной высоте», - отметил он.

По словам Бижева, в целом комплекс С-300 в шесть раз превышает возможности С-200.

«Комплекс С-200 может одновременно вести и сопровождать только одну цель, а комплекс С-300 может одновременно вести стрельбу по шести целям и сопровождать 12 целей», - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что один комплекс С-300 по своим огневым возможностям примерно равен одному зенитно-ракетному полку старого поколения, который, к тому же, был стационарным, а значит, подверженным ударам воздушного противника.

«Он может отстреляться, а через шесть минут сменить свою дислокацию с большой скоростью передвижения - он очень мобильный, помехоустойчивый, очень эффективный. Его эффективность доказана не раз на полигонах, на всевозможных учениях», - сообщил Бижев.

В заключение он отметил, что согласен со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что С-300 значительно увеличит возможности сирийской противовоздушной обороны.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что благодаря поставкам С-300 Сирии у России появится возможность закрыть воздушное пространство САР там, где это будет необходимо.