Новейший танк впервые испытали в Благовещенске

Курсанты старших курсов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) испытали на полигоне новейшие танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Это первое испытание данной техники в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба объединения.

В сообщении говорится, что курсанты провели боевую стрельбу, а также совершили марш по маршруту с препятствиями конкурса «Танковый биатлон».

Всего к занятиям было привлечено около 800 военнослужащих. Также следует отметить, что ДВОКУ - первое на Дальнем Востоке учебное заведение, получившее современные танки для подготовки офицеров.