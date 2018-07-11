Прожигая сталь: почему армия будущего перейдет на лазеры

Самая идея использовать для противовоздушной обороны корабля не ракеты и снаряды, а лазерные комплексы, прорабатывалась военными и лучшими учеными на протяжении десятилетий. Несмотря на то, что советские опытные корабли «Форос» и «Диксон» формально завершили свой жизненный цикл не вполне удачно, наработки по советской теме боевых лазеров уже к концу 80-х годов позволяли собрать, испытать и «отправить в серию» боевой лазер, способный заменить собой штатную артиллерийскую и ракетную систему противовоздушной обороны.

Война над морем

Главная идея применения высокоэнергетической лазерной системы ПВО на кораблях состояла (и состоит до сих пор) в размещении на боевом корабле компактной лазерной установки, способной проводить одиночные выстрелы в направлении цели и при необходимости осуществлять серию выстрелов для поражения нескольких объектов. При этом современные корабельные боевые лазеры, разработкой которых заняты в других странах (например, в США), до сих пор не могут похвастаться хорошей эффективностью против высокоскоростных средств поражения. Большая часть типовых целей для установок, мощность которых, как правило, не превышает 15-20 киловатт, представляет собой беспилотники и малоразмерные суда (надувные лодки) поразить которые не представляет особого труда.

При этом создание полноценного боевого лазера до сих пор вплотную «упирается» в размеры зеркала, с помощью которого станция обнаружения и сопровождения целей будет способна работать по скоростным целям, таким, как современные и перспективные крылатые ракеты. Практически полностью решить проблемы лазерной системы ПВО удалось еще в СССР: при создании боевого лазера с поэтическим названием «Ромашка» в 1974-1976 годах была применена оптическая конструкция с десятками независимо наводимых на цель зеркал.

Устройство представляло собой особую систему фокусировки с активным капиллярным охлаждением рабочей поверхности. Эксперты отмечают, что такой тип охлаждения позволял (в теории) «передавать» на воздушную цель до пяти-семи мегаватт энергии, что при стрельбе по небольшому самолету или другому летательному аппарату позволяло прожечь в фюзеляже сквозную дыру размером с арбуз.

По завершении научно-исследовательских работ советские ученые добились результата, приблизиться к которому в США не могут до сих пор - при длительном импульсе установка успешно выводила из строя воздушные мишени с расстояния в три с половиной тысячи метров. Адаптировать комплекс под нужды флота отказались из-за двух ключевых недостатков - высокого потребления энергии и размера. С учетом огромных зеркал и сложного поворотного механизма системы охлаждения высота конструкции составляла почти десять метров.

Эксперты отмечают, что для всеракурсной противовоздушной обороны корабля, будь то фрегат или эсминец с ракетным оружием, давно не требуется мегаваттных лазерных установок. Весь вопрос состоит в том, чтобы отстроить процесс обнаружения и селекции воздушных целей таким образом, чтобы корабельная лазерная ПВО не уступала по своей эффективности и артиллерийским комплексам, способным создать «огненное облако» для уничтожения крылатых ракет, и зенитным управляемым ракетам.

«Чтобы уничтожить крылатую ракету нужен боевой лазер в 100-150 киловатт. А для того, чтобы поражать защищенные цели, уже нужно более серьезное устройство - импульсный мегаваттный лазер. Таких технологий, к сожалению, пока массово не внедряют», - отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Михаил Лапиков.

По словам экспертов, еще пять-десять лет практических работ в этом направлении позволят спокойно «распиливать» алюминиевую обшивку крылатых ракет и любых, в том числе и высокоскоростных, летательных аппаратов.

Лазерный танк

Помимо военно-морского флота лазерными комплексами активно интересовались и в Сухопутных войсках. Несмотря на то, что советские боевые лазеры часто представляют в виде точной копии гиперболоида инженера Гарина, выжигающего на расстоянии в десятки километров все живое, применение лазерного оружия в условиях, продиктованных законами физики, несколько отличалось от художественного произведения. Работы над самоходными боевыми лазерными комплексами привели к тому, что советские ученые совместно с военными создали несколько выдающихся образцов лазерного оружия. Комплекс «Стилет», смонтированный на доработанном шасси от САУ СУ-100П, стал первым из советских самоходных лазерных комплексов. Особенностью лазерной самоходки стала автоматизированная станция обнаружения источников излучения и автомат подавления целей.

Похожую схему применили для комплекса войсковой лазерной ПВО. На базе ЗУ-23-4 «Шилка» был смонтирован высокоэффективный боевой лазер, характеристики которого позволяли «выжигать» компоненты оптико-электронных систем боевых вертолетов и самолетов штурмовой авиации на дальности более десяти километров.

Квинтэссенцией лазерных технологий для Сухопутных войск стал лазерный танк 1К17 «Сжатие» с более совершенной автоматической станцией поиска и поражения оптических приборов противника. Предполагалось, что лазерный танк должен был обеспечивать безопасность бронетехники и автомобилей снабжения наряду с танками и боевыми машинами пехоты, однако полноценного боевого применения машина, прототип которой собрали к 1990 году, так и не получила.

Конец беспилотной разведки

Полноценным средством подавления для набравших популярность беспилотных летательных аппаратов почти 30 лет спустя стал мобильный лазерный комплекс «Пересвет», существование и полноценную войсковую эксплуатацию которого в ходе послания Федеральном Собранию подтвердил президент Россиии Владимир Путин. Фактически, «Пересвет» представляет собой боевой лазер для оборонительных действий с расширенным функционалом.

«При современных технологиях можно отказаться от химических и газодинамических лазеров, которые проектировали в СССР. Вместо этого упор был сделан на практичность, удобство и быстроту развертывания, что в условиях современных средств разведки отличная идея», - отметил в интервью «Звезде» кандидат технических наук, инженер-разработчик оптических систем Сергей Волков.

В отличие от зарубежных боевых лазеров, «поджигающих» квадрокоптеры и дрейфующие в море надувные лодки, российский боевой лазер, по мнению экспертов, решает задачи противовоздушной и противоракетной обороны на большой дальности.

«Главными целями для комплекса могут стать беспилотные самолеты-разведчики и средства поражения с лазерным наведением», - отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Михаил Лапиков.

Боевые лазеры такого типа только начинают доказывать право на существование в войсках, однако потенциал использования таких комплексов в составе сухопутной и морской системы ПВО/ПРО крайне велик. У боевых лазеров отсутствует боекомплект, а время реакции на входящие угрозы с момента обнаружения может измеряться долями секунд. При этом у лазерных комплексов для противовоздушной обороны вероятность поражения цели будет приближаться к единице, в то время как зенитная артиллерия и другие средства поражения, вроде зенитных управляемых ракет, будут уступать лазерному оружию по эффективности. Эксперты отмечают, что дальность современных лазерных комплексов уже сравнялась с комплексами ПВО малого радиуса действия, и «достать» в небе беспилотник на высоте в два-три километра и дальности в двадцать километров больше не проблема.

Эксперты считают, что комплекс «Пересвет» может исключить из современных боевых действий один из главных инструментов разведки - беспилотные летательные аппараты, дальность перехвата которых в ближайшие несколько лет ученые могут довести до сотни километров. При таких характеристиках применение малоразмерных, ударных и разведывательных беспилотников в отдельных районах станет бесполезным, а Сухопутные войска ВС РФ получат уникальную возможность всего за несколько минут разворачивать многофункциональную эшелонированную систему ПВО в любом районе боевых действий.