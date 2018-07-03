Завершены испытания дальнобойной ракеты для С-400

На полигоне Капустин Яр успешно завершились испытания новой дальнобойной ракеты 40Н6Е, предназначенной для зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», передает ТАСС.

Новая ракета способна поражать цели на дальности до 400 километров, наибольшая высота стрельбы, по неподтвержденным данным – 185 километров. Установочная партия этих ракет была выпущена еще в конце 2013 года, об этом сообщали открытые источники. В 2015 году было объявлено об успешном поражении ракетой 40Н6Е воздушной цели. Прошедшие в Капустином Яру пуски завершают испытания – в ближайшее время, по данным ТАСС, ракету могут принять на вооружение.

Комплекс С-400 «Триумф» в настоящее время способен поражать средства воздушного нападения и разведки (в том числе и изготовленные по технологии «стелс») на дальности до 285 километров. В настоящее время идут переговоры о поставках С-400 (экспортный вариант) в Индию, ранее ЗРК приобрела Турция.