Авиаполк в Курской области получил истребители Су-30
Первая партия истребителей Су-30СМ прибыла в Курскую область для формирования второй авиационной эскадрильи ЗВО.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Перелет был совершен пилотами Западного военного округа с Иркутского авиазавода в Курскую область. Протяженность маршрута составила более пяти тысяч километров.
В сообщении Западного военного округа отмечено, что летный состав прошел переобучение на новый тип самолетов.
Истребители заменят в авиаэскадрилье самолеты МиГ-29СМТ.
Ранее сообщалось, что два многофункциональных истребителя прибыли в расположение морской авиации Балтфлота под Калининградом.