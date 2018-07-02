Авиаполк в Курской области получил истребители Су-30

Перелет был совершен пилотами Западного военного округа с Иркутского авиазавода в Курскую область. Протяженность маршрута составила более пяти тысяч километров.

В сообщении Западного военного округа отмечено, что летный состав прошел переобучение на новый тип самолетов.

Истребители заменят в авиаэскадрилье самолеты МиГ-29СМТ.

Ранее сообщалось, что два многофункциональных истребителя прибыли в расположение морской авиации Балтфлота под Калининградом.