«Калашников» передал в Минобороны опытную партию новых пулеметов

Партию новых ручных пулеметов РПК -16 передал концерн «Калашников» Министерству обороны РФ. Информация об этом опубликована на сайте kalashnikov.media.

«Минобороны получило партию новых 5,45-миллиметровы ручных пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации», - говорится в материале.

Как отмечают авторы публикации, важной конструктивной особенностью РПК-16 является возможность замены ствола. Также в комплекте пулемета имеются сменные сошки, быстросъемный глушитель и барабанный магазин емкостью 95 патронов.

По информации, опубликованной концерном, интерес к ручному пулемету проявили силовые структуры РФ, а также потенциальные иностранные заказчики. РПК-16, предположительно, будет ставиться в серийное производство параллельно с АК-12 и АК-15 или сразу следом за ними.