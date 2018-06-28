Пуски новейшей ракеты «Ангара-А5» пройдут с космодрома Восточный

Всего в рамках испытаний ракеты пройдут три пуска с космодрома Плесецк и три - с космодрома Восточный. Об этом сообщил и. о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов на конференции, посвященной развитию госкорпорации.

«Для проведения летных испытаний ракеты "Ангара-А5" предполагается осуществить три пуска с Плесецка и три - с Восточного», - сказал он.

«Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. Использует кислородно-керосиновые двигатели.

Всего семейство ракет «Ангара» включает носители четырех классов, от легкого до тяжелого.

Впервые ракета семейства «Ангара» стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка.