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Индийцы изготовили установочную партию российских снарядов «Манго» для танков Т-90С «Бхишма»

Кирилл Яблочкин
11:38 11.04.2018
В Сирии будет налажено производство бронебойных подкалиберных снарядов «Манго» для танка Т-90С по российской лицензии.
Индийцы изготовили установочную партию российских снарядов «Манго» для танков Т-90С «Бхишма»
Фото: Владимир Карнозов

Установочная партия оперенных бронебойных подкалиберных снарядов «Манго» к танковым пушкам калибра 125-мм, изготовленная индийской промышленностью по российской лицензии, поступила в войска и успешно прошла испытания. Об этом корреспонденту сайта ТРК «Звезда» сообщил представитель АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» в рамках открывающейся 11 апреля 2018 года оборонного салона DefExpo’2018, которая пройдет в период по 14 апреля на территории выставочного комплекса у морского порта города Ченнай.

«По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о постановке выпуска данной продукции на мощностях национальной промышленности. Согласно условиям пакета соглашений между нашими государствами, АО "НИМИ им. В.В. Бахирева" передает лицензию на право производства "Манго", а также обеспечивает создание и наладку его производства на территории заказчика. В перспективе – 100% локализация», - сообщил корреспонденту «Звезды» представитель компании.

По его словам, решение заказчика о принятии на вооружение ОБПС «Манго» местной сборки будет принято в ближайшее время, что существенно повысит возможности экипажей танков Т-90С «Бхишма», в большом числе имеющихся в индийских сухопутных войсках, по борьбе с бронированными целями. Например, пакистанскими танками типа MBT-2000 «Аль-Халид» и другими, созданными соседним государством по технологиям и с использованием компонентов, предоставленных Украиной и Китаем.

«К настоящему времени российской стороной поставлено необходимое оборудование, проведен его монтаж и пуско-наладочные работы, постановка технологических процессов, проводятся обучение и аттестация местных специалистов. Постепенно в ходе налаживания серийного выпуска растет уровень локализации. Он уже превысил 40% », - расскзал специалист АО «НИМИ им. В.В. Бахирева».

Выстрел ЗВБМ17 имеет довольно сложную конструкцию и состоит из снаряда с трассером и дополнительным зарядом и основного метательного заряда в гильзе со сгорающим корпусом. Снаряд в головной части несет стреловидное тело с баллистическим наконечником, бронебойными колпачком и демпфером, а также парой сердечников из вольфрамового сплава. Внутри снаряда они удерживаются рубашкой из легкосплавного металла, которая плавится при столкновении с преградой, высвобождая сердечники. Для стабилизации  траекторного движения, хвостовая часть снаряда выполнена оперенной, с пятью аэродинамическими поверхностями.

Первая поставка «Манго» в Индию прошла в 1996 году. За последние 5-6 лет индийская армия получила более 100 тысяч выстрелов российского выпуска.

Заметим, что подкалиберные боеприпасы к танковым орудиям используются со Второй мировой войны, а колпачки к бронебойным снарядам были предложены адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым погибшим у Порт-Артура в 1904г. С тех пор их конструкция прошла многочисленные изменения. А работа над еще более совершенными конструкцией, формами и материалами продолжается и сегодня.

В частности, боеприпасы к 125-мм пушкам выпускаются несколькими странами мира, включая Иран и Израиль, фирмы которых представляют свою продукцию на DefExpo’2018. Кстати, израильская экспозиция на выставке развернута в том же самом выставочном павильоне №1, де расположились российские стенды под эгидой «Рособоронэкспорта» и ФСВТС. Словом, данный рынок – довольно динамичный и конкурентный, и чтобы выиграть соревнование, нашей промышленности приходится постоянно трудиться над улучшением собственных предложений, повышением их свойств и качества, а также снижением цены за единицу продукции.

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