«Ильюшин» планирует заменить авионику всех Ан-124 «Руслан» Минобороны РФ

Авиационный комплекс «Ильюшин» обсуждает с Минобороны возможность модернизации авионики самолетов Ан-124 «Руслан», сообщает вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

По словам Рогозина, в данный момент ведутся переговоры с Минобороны. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании и пилотажных комплексах.

Он также подчеркнул, что модернизация не коснется двигателя Д-18. В данный момент на вооружении ВКС РФ и государственной авиакомпании «224-й летный отряд» стоит около 16 самолетов Ан-124 «Руслан».

Нужно подчеркнуть, что Ан-124 «Руслан» является самым крупным в мире серийным грузовым самолетом и способен решать уникальные логистические задачи, которые не под силу таким самолетам, как Ил-76.

Грузоподъемность Ан-124 – 120 тонн, длина грузовой кабины – 36 метров, ширина – 6,4 метра. Дальность полета – 4800 километров (с максимальным грузом) и 7500 километров (с грузом 80000 килограммов).

При этом разработчиком самолета является ГП «Антонов», которое осталось после развала СССР на Украине. В связи с тем, что под давлением властей украинское предприятие было вынуждено отказаться от сотрудничества по Ан-124 с Минобороны РФ, обязанности по продлению ресурса самолетов были возложены на авиационный комплекс ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

При этом руководство ГП «Антонов» заявило, что в случае таких работ намерено наложить запрет на полеты Ан-124 за рубеж.

Позже было заявлено, что Россия смогла освоить ремонт Ан-124 и обладает достаточным количеством двигателей, для того чтобы продлить эксплуатацию самолетов.

При этом в 2017 году ГП «Антонов» объявило о продолжении сотрудничества по модернизации российских «Русланов», однако коснулось оно только самолетов компании «Волга-Днепр».

В 2016 году стало известно, что ульяновский завод «Авиастар-СП» планирует начать производство нового тяжелого военно-транспортного самолета взамен самолетов Ан-124 «Руслан», а проект этой машины находится в стадии разработки. По словам генерального конструктора АК «Ильюшин» Николая Дмитриевича Таликова, подготовка к началу проектирования самолета ведется, однако «до запуска в серийное производство еще весьма и весьма далеко».

В первую очередь созданию тяжелого российского военно-транспортного самолета препятствует отстутствие у России собственного двигателя с тягой 35 тонн.

Решение о создании такого двигателя было принято президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. В разработке принимают участие «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь) и НПО «Сатурн» (Рыбинск).

На создание ПД-35 (перспективный двигатель с тягой 35 тонн) должно уйти около семи лет. В серийное производство он будет запущен ближе к 2028 году.

Его предполагается использовать в том числе на российско-китайском широкофюзеляжном пассажирском самолете.