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Для российских военных создали арктическую РЛС

Константин Федоров
14:19 26.03.2018
Новая станция отличается улучшенными возможностями контроля прибрежной зоны и большей защитой от помех.
Для российских военных создали арктическую РЛС
Фото: www.niidar.ru

Для Арктики создан модернизированный вариант радиолокационной станции «Подсолнух», сообщили в пресс-службе концерна «РТИ».

«Загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух" адаптирована для применения в Арктическом регионе», - говорится в сообщении компании.

Новая РЛС отличается улучшенными возможностями контроля прибрежной зоны и большей защитой от помех. В Заполярье планируется развернуть несколько таких систем.

«Подсолнух» устанавливается на побережьях с целью обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 км. Работает в автоматическом режиме и может сопровождать до 300 морских и 100 воздушных целей.

На балансе ВМФ РФ находятся несколько РЛС «Подсолнух» на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.

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