Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности

Принцип соблюдения норм и правил стратегической стабильности все последние десятилетия выступает краеугольным камнем общемировой системы безопасности. Основа этой концепции в том, что от большой войны планету удерживает чрезмерно высокая цена нападения на любую из ядерных держав - их гарантированное взаимное уничтожение. В своем недавнем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул: все ранее существовавшие соглашения в области международной безопасности (речь о договорах по ПРО и СНВ, заключенных между нашей страной и Соединенными Штатами) «не только создавали определенную атмосферу доверия, но и гарантировали от бездумного, опасного для всего человечества применения одной из сторон ядерного оружия».

Однако, в последние годы с американской стороны был сделан ряд шагов, продемонстрировавших откровенное нежелание следовать духу подписанных договоренностей. Сначала был Договор о ПРО, из которого США в одностороннем порядке вышли еще в 2002 году. А затем дошла очередь и до Договора об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений (СНВ-III), параметры которого сейчас откровенно попраны Вашингтоном на фоне развернутого со стороны США активного строительства системы глобальной ПРО.

«Наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, - обратил внимание Президент России. - В конечном итоге, если мы ничего не будем делать, это приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала. Он будет просто весь перехватываться, вот и все».

ПРОтиводействие миру

Россия долгое время предлагала (по сути, уговаривала) США не разрушать, не нарушать стратегического баланса, звучали настойчивые призывы наладить диалог для снятия озабоченностей и сохранения атмосферы доверия. Достаточно вспомнить инициативы нашей страны о создании совместной системы глобальной ПРО, которая могла бы значительно упрочить позиции общемировой безопасности. В условиях многополярного мира формирование такой системы - равной для всех, с выстраиванием взаимоотношений исключительно на переговорной основе - являлось бы абсолютно логичным шагом. Однако, все предложения американской стороной были отвергнуты.

А начиная с 2000 года, когда к власти в РФ вернулось руководство, ориентированное на национальные интересы, США сделали ставку на сдерживание России, в том числе в довольно агрессивной, напористой форме. К таким шагам можно отнести и упомянутый отказ Вашингтона от выполнения Договора по ПРО, и ставку на форсированное развитие системы глобальной противоракетной обороны, которая, как считают многие, превратилась в реинкарнацию концепции «стратегической оборонной инициативы» 1980-х годов, неприкрытой попыткой если не ликвидировать, то обесценить российский ядерный и оборонный потенциал.

К попыткам повлиять на Россию с позиции силы можно также отнести настойчивое стремление к расширению НАТО. С 1999 года в альянс вошли уже 13 государств, несмотря на то, что изначально обозначенные как основные противники блока Советский Союз и Организация Варшавского Договора давно прекратили свое существование. Тем не менее блок энергично расползается – преимущественно на Восток, в сторону российских границ.

С включением в альянс стран Балтии расстояние до Москвы сократилось практически втрое - до 600-650 км. Общая численность регулярных вооруженных сил стран-членов НАТО превышает уже 3,7 млн. человек. Интересно, что на территории балтийских государств Балтии, где обосновались натовские формирования, договорные ограничения на обычные вооружения не действуют. То есть здесь отсутствуют правовые механизмы, регулирующие возможность присутствия вооруженных сил и вооружений вблизи российских границ. Это делает ситуацию в области европейской безопасности еще более непредсказуемой.

Одновременно наблюдается наращивание военной инфраструктуры США и НАТО по периметру российских границ с восточных рубежей. Речь о базах в Японии и о Южной Корее. При этом приоритетное развитие получили системы вооружения (в том числе пресловутая ПРО) в рамках концепции «мгновенного глобального реагирования», когда на нанесение удара по любой точке планеты отводится всего час. Ударный потенциал системы составляют свыше 400 «штатных» комплексов ПРО, а еще не менее 1300 противоракет обладают потенциальной возможностью перехвата.

Как заявляют в Вашингтоне, к 2022 году количество вооружения, имеющего отношение к ПРО, превысит число боевых блоков, развернутых на российских МБР и БРПЛ. Нельзя забывать и о том, что вблизи побережья России патрулируют морские средства перехвата, а разведывательно-информационные средства, имеющие отношение к американской ПРО, взяли под наблюдение практически всю российскую территорию. Ситуация упорно шла к точке, когда весь возможный ответный удар со стороны России был бы нивелирован.

Баланс интересов, а не страха

Сегодня за океаном не любят вспоминать, что после распада СССР у человечества был шанс создания глобальной системы безопасности, которая была бы построена не на «балансе страха», а на конструктивном сотрудничестве и взаимном доверии. Здесь как-то подзабыли, что в первую половину XX века в двух мировых войнах было потеряно (только в боевых действий) свыше 100 млн. человек… Однако, идеи мирного сосуществования оказались не особо востребованными, и во многом потому, что кое-кто возомнил себя единственным источником истины, устроителем мирового порядка по собственным лекалам и в собственных интересах. Достаточно вспомнить события только последних десятилетий: резню в Африке в 1990-е годы, удушение Ирака санкциями, а затем и прямое вторжение в эту страну, кровавый передел Югославии, перевороты, проводимые под лозунгом «весны» («арабской» и прочими).

Это лишь некоторые примеры глобальной авантюры Запада, а если обратиться к истории полувековой давности, то стоит вспомнить, что именно США были и остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие по невоенным целям. Правда, нередко звучат мнения, что для некоторых стран американское вмешательство становилось чем-то вроде блага. Приводятся примеры возрожденных после Второй мировой войны экономик Германии, Японии, Южной Кореи. Однако, стоит обратить внимание на регионы планеты, где Вашингтон «отметился» совсем по-другому. Ирак, Югославия, Ливия. Некогда сильные государства превратились в территории, где воцарился хаос, где от разгула вооруженного криминала и беззакония страдают ни в чем не повинные люди.

Волна переворотов прокатилась в последние годы и по просторам бывшего СССР. На очереди была Россия: наиболее востребованная у творцов современного «миропорядка» территория. В этих условиях РФ вынуждена принимать адекватные меры по обеспечению своей безопасности. И наличие новых систем стратегических вооружений стало гарантией суверенного развития, жизни без угрозы военного вторжения. По сути, создание Россией нового оружия оказалось вынужденным решением, ответной мерой на агрессивную политику США по изменению существующего мироустройства.

Стоит подчеркнуть, что новые российские разработки не нарушают существующих договоров, участницей которых является Россия. Даже стратегические ядерные силы РФ - это не оружие нападения, а средство ответного удара: подобный тезис отражен и в Военной доктрине нашего государства.

«У нас два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. Это нападение с помощью ядерного оружия на нас или нападение на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений, но в том случае, если создается угроза существованию государства»,- заявил в этой связи президент Владимир Путин в недавнем интервью телеканалу NBC.

В числе ключевого направления развития вооружений названо совершенствование возможностей ракетных комплексов стратегического назначения по преодолению противоракетной обороны противника, а также по подавлению либо поражению элементов глобальной системы ПРО США. При этом, Россия не собирается втягивать себя в новую гонку вооружений. Ответ на вызовы безопасности будет дан адекватный и асимметричный: его основой станет применение комплексного, высокотехнологичного подхода, учитывающего достижения отечественной науки - как имеющихся наработок, так и новых результатов. Это не только экономично, но и предполагает большой запас на будущее, дает широкие перспективы развития.

«Сармат» неуязвимый

Оружие сдерживания и гарантированного возмездия. Оно сегодня есть у нашей страны, которая, вопреки стараниям недоброжелателей, сохранила свой высокий научный и промышленный потенциал. Важнейшая характеристика этих вооружений - возможность их применения в качестве единого комплекса: одни уничтожают средства ПРО-ПВО, другие, идущие вслед, сосредотачиваются на укреплениях, третьи наносят обширный сокрушительный удар. Все эти системы уже прошли стадию проектных разработок, начат их выпуск и поставка в войска. И это лучший ответ любым потенциальным агрессорам, наш весомый аргумент тем, кто рассчитывает вести разговор с Россией с позиции силы.

О некоторых из этих систем было объявлено Президентом РФ в его Послании Федеральному Собранию. Характеристики нового вооружения уже стали предметом обсуждения экспертов, тем более что подробности некоторых образцов и не скрываются. В частности, новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», идущая на замену ракете «Воевода», не имеет и в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении. По словам главного научного сотрудника Военной академии РВСН им. Петра Великого профессора, доктора военных наук Василия Латы, комплекс изготовлен на новых технологических решениях, не имеет ограничений по дальности, по точности, по многим другим параметрам.

«Ракета может поражать цели на любых расстояниях по всему земному шару, способна преодолевать любую систему ПРО, которая есть у американцев сегодня либо будет создана в перспективе», - подчеркивает профессор.

Известно, что массогабаритные характеристики «Сармат» позволяют размещать ракету в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов. Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы дают возможность оснащать разделяющуюся головную часть ракеты всеми типами боевых блоков, включая перспективные - малого, среднего, повышенного или большого классов мощности.

Важно и то, что продолжительность разгонного участка у «Сармата» в полтора раза меньше, чем у «Воеводы», и сопоставима с твердотопливными ракетами легкого класса «Тополь-М» и «Ярс». Короткий участок разгона обеспечивает более ранее разведение боевых блоков и существенно затрудняет обнаружение стартующей ракеты и ее поражение. Кроме того, возможности «Сармата» позволяют использовать до трех тонн полезной нагрузки в интересах технических средств противодействия ПРО.

«Применяемый в составе новой ракеты комплекс средств противодействия ПРО обеспечивает боевым блокам практически гарантированное преодоление любых противоракетных рубежей, - подчеркивает командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. - Кроме того, реальные боевые блоки ракеты будут сопровождать сотни неотличимых от них ложных боеголовок. Задача селекции и перехвата такого количества целей практически невыполнима как для существующих, так и для перспективных систем ПРО».

В числе неоспоримых преимуществ новой ракеты специалисты называют ее энерговооруженность. Она позволяет при необходимости варьировать траекториями полета, когда удары можно наносить не только через северное направление, традиционно контролируемое средствами ПРО, но и через другие, в том числе - через Южный полюс.

«"Сармат" может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, - отмечает генерал-полковник Сергей Каракаев. - Система управления обеспечивает высокую точность наведения боезарядов, кроме того, ракета оснащается самыми современными средствами противодействия, позволяющими преодолевать любые противоракетные системы».

По информации командующего РВСН, в настоящее время проводятся испытания, в рамках которых уже отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждена правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установки, проверена работоспособность двигательных установок. Как сообщил главный конструктор Государственного ракетного центра им. академика В.П. Макеева Владимир Дегтярь, кооперация предприятий промышленности совместно с Минобороны России уже приступила к активной фазе проведения испытаний ракеты «Сармат» на территории Архангельской области.

До этого был выполнен необходимый объем предварительных и межведомственных испытаний. В полном объеме отработаны такие элементы, как двигательная установка первой ступени агрегатно-стартового комплекса, транспортно-пусковой контейнер, энергосредства пуска и весь комплекс наземного технологического оборудования. 27 декабря 2017 года в 12 часов 56 минут состоялся практический пуск.

«При создании «Сармата» были построены более 20 крупных массогабаритных макетов, несколько сотен экспериментальных узлов, - рассказал Владимир Дегтярь. - На нашем предприятии, с учетом наличия мощной лабораторно-экспериментальной базы, были проведены испытания на статическую и динамическую прочность, на вибродинамические нагрузки, испытания на стойкость к воздействию климатических факторов. На вакуумном стенде - к слову, единственном в стране - были выполнены испытания на отделения элементов ракеты в условиях вакуума и реальной атмосферы. Прошли испытания системы управления, для чего был создан комплексный моделирующий стенд, на котором были отработаны точностные параметры, состоялись пневмоиспытания агрегатов и систем. Также экспериментальным путем была подтверждена стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва. Успешно завершены огневые стендовые испытания и двигательной установки. С целью сокращения количества проводимых дорогостоящих экспериментов большое внимание было уделено программному и имитационному моделированию, в том числе с использованием программно-аппаратных средств собственной разработки. Это намного сокращает и сроки проведения испытаний, и затраты на них».

Представитель ГРК обращает внимание на то, что Ракетный комплекс «Сармат» существенно отличается от предыдущего комплекса «Воевода» характеристиками, определяющими его эффективность, в том числе в части преодоления средств ПРО.

«Сокращен активный участок полета: время работы маршевых двигателей и высота уменьшены, что повышает вероятность преодоления противоракетной обороны противника, - подчеркивает Дегтярь. - Кратно увеличена стойкость ракеты к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, а также оружия, основанного на новых физических принципах. Это позволит ракете непременно достичь цели. За счет применения новых материалов, конструктивных решений, а также логики управления значительно увеличена дальность стрельбы и улучшена точность стрельбы, что позволяет гарантированно уничтожать самые защищенные цели. Ракете придана способность нести блоки увеличенной мощности и гиперзвуковые боеприпасы. Все эти отличия позволяют комплексу «Сармат» оставаться эффективным оружием в условиях развертывания системы ПРО на ближайшие 40 лет».

В «Авангарде» главного удара

Эффективным ответом на развертывание американской системы ПРО стало создание еще одного ракетного комплекса стратегического назначения - «Авангард». Его испытания на сегодня завершены, причем завершены успешно. Данный ракетный комплекс имеет принципиально новое оснащение - планирующий крылатый боевой блок. В отличие от традиционных боевых блоков МБР, летящих к цели по баллистической траектории на высоте порядка 1500 км, планирующий блок совершает полет на высоте в несколько десятков километров, то есть в плотных слоях атмосферы. При этом он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз.

В движении блок способен осуществлять управляемое маневрирование - как боковое (на несколько тысяч километров), так и по высоте, что обеспечивает непредсказуемость его полета для средств ПРО, возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств. Кроме того, траектория полета планирующего боевого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата заатмосферных огневых средств ПРО, а перехват противоракетами ближнего действия маловероятен из-за ограниченных возможностей наведения на такую скоростную маневрирующую цель и применения современного комплекса средств противодействия ПРО.

«Система ПРО, какой бы совершенной она ни была, не сможет оказать ракете никакого противодействия. "Авангард" может спокойно обходить районы противоракетной обороны, способен менять направления своего полета, отклоняться на расстояние до 5 тысяч км, заходить с другой стороны, менять траекторию по высоте, - перечисляет возможности нового комплекса главный научный сотрудник Военной академии РВСН Василий Лата. - Система ПРО не видит этот блок в полете, так как он летит в плотных слоях атмосферы. Это огненный шар, плазма, однако сам блок выполнен на основе новых композиционных материалов и выдерживает температуры до 2 тысяч градусов, оставаясь управляемым. Точность его применения не снижается. Поразить этот блок средствами ПРО невозможно. Он будет неуязвим в любой ситуации».

Стабильные аэродинамические характеристики и сложные условия полета обеспечиваются в «Авангарде» за счет применения принципиально новых углерод-углеродных композиционных материалов с высокими характеристиками теплостойкости. Созданные в рамках этого проекта материалы, проектно-конструкторские решения и технологии являются прорывными и по ряду позиций опережают мировой уровень. Проведенный в 2013-2016 годах цикл летных испытаний полностью подтвердил правильность принятых технических решений, а также летно-технические характеристики ракеты и ее боевого оснащения. В настоящее время серийное производство комплекса уже налажено. Ведется подготовка объектов инфраструктуры для эксплуатации этого гиперзвукового оружия в позиционном районе Домбаровского соединения РВСН.

«Кинжал»: удар из поднебесья

Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Комплекс, получивший имя «Кинжал», обеспечивает нанесение ударов по целям на дальностях более 2 тысяч км, причем - без захода в зону противовоздушной обороны противника.

Характеристики этого оружия впечатляют. Так, маршевый двигатель, установленный на ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости - более 3 км/с.

«Ракета в полете осуществляет не только боковой, но и высотный маневр, что обеспечивает гарантированное преодоление всех существующих и перспективных систем противовоздушной и противоракетной обороны», - отмечает главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

В свою очередь использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.

Благодаря специальному радиопоглощающему покрытию ракета комплекса «Кинжал» практически не видна на современных радарах. Как отмечают в Главкомате ВКС, эффективность этого оружия многократно подтверждена в ходе государственных испытаний на полигонах Минобороны России: все пуски завершались точным поражением назначенных целей. 6 марта этого года в рамках боевой подготовки летного состава был проведен учебно-боевой пуск ракеты комплекса по цели, расположенной на боевом поле «Сары-Шаган». Цель была успешно поражена.

С 1 декабря 2017 года первое авиационное формирование, оснащенное этим ракетным комплексом, приступило к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Отрабатываются основы боевого применения нового оружия, совершенствуются навыки подготовки летного и инженерно-технического составов, расчетов подготовки полетных заданий, а также порядка взаимодействия.

Заместитель командира Главного летно-испытательного центра Минобороны России полковник Валерий Анцибор отмечает, что с начала 2018 года по планам опытного боевого дежурства выполнено более 250 полетов.

«Летный состав подготовлен в полном объеме, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. К выполнению задач по предназначению мы готовы», - подчеркивает офицер.

«Наличие комплекса «Кинжал» существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятного противника от необдуманных действий, - обращает внимание главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин. - Данный комплекс способен наносить высокоточные удары по ключевым элементам системы противовоздушной и противоракетной обороны, пунктам управления, корабельным ударным группам и другим важным военным объектам. "Кинжал" не оставит безнаказанным любого агрессора».

На новых физических принципах

Как рассказал бывший вице-премьер кабинета министров СССР (в 1991 году) и экс-заместитель председателя совета министров СССР (в 1989-1990 годах) Лев Рябев, подготовка к созданию ядерной энергетической малогабаритной установки началась еще в 2002 году, после выхода США из Договора ПРО с целью парирования угроз безопасности России. По плану разработки малогабаритного ядерного двигателя для такой ракеты была создана специальная испытательная база, где с соблюдением всех норм и правил в области ядерной и радиационной безопасности был проведен ряд энергетических испытаний ядерного двигателя, в результате которых достигнуты требуемые параметры по тяге и времени работы.

«Мне не известны примеры подобных работ за рубежом, - обращает внимание заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. - Нам удалось это сделать впервые. Комплексные испытания ракеты уже прошли, они подтвердили верность всех примененных подходов и соответствие заложенным характеристикам - в первую очередь, это касается выхода на заданные параметры ядерной энергетической установки».

Для отработки летно-технических характеристик был изготовлен и испытан прототип с двигателями на химическом топливе. Система применения ракеты такова, что она стартует на обычных пороховых двигателях, после чего запускается ядерная установка. Для проведения практических испытаний была выбрана площадка на полигоне на Новой Земле. В период с июля по сентябрь прошлого года были построены стартовая и техническая позиции, развернута сеть наземных измерительных пунктов для регистрации летных параметров ракеты, переброшены самолетные измерительные пункты. 6 ноября 2017 года в соответствии с программой пуск крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой успешно состоялся.

«Уникальность этого оружия в том, что оно может быть и тихоходным, лететь на малой высоте, огибая складки местности, что затрудняет ее обнаружение до момента подхода к цели, - подчеркивает Юрий Борисов. - Неуязвимой ракету делают и возможности совершения маневров. Она может нести любую нагрузку, на любые расстояния. Может летать сутками».

Интересно, что в процессе подготовки инфраструктуры для проведения испытаний и в сам момент пуска на Новой Земле в непосредственной близости от полигона (на расстоянии около 20 миль), в нейтральных водах, находилось разведывательное судно военно-морских сил Норвегии «Марьята». Не трудно догадаться, что оно зафиксировало пуск и полет ракеты. В процессе работы разгонных двигателей на траектории полета был осуществлен запуск ядерного двигателя и подтверждено управляемое движение ракеты на ядерной тяге. Для безопасной дефектации и последующей утилизации фрагментов ракеты, программой испытаний было предусмотрено проведение пуска с ограничением времени полета. Ракета приземлилась в заданном районе, а все ее фрагменты были найдены и доставлены к месту утилизации. Нарушений норм ядерной и радиационной безопасности не допущено.

Кстати, сама конструкция ядерной установки предусматривает отсутствие выброса продуктов деления в атмосферу. Единственными радиационными эффектами являются гамма-нейтронное излучение с поверхности ракеты и активация воздуха, прежде всего аргона. Однако, эти эффекты настолько малы, что не наносят ущерба экологии и, вообще говоря, не регистрируются средствами радиационного контроля за пределами национальной территории Российской Федерации, отмечают разработчики.

Работы по созданию еще одного вида оружия, основанного на новых физических принципах, - лазерного, проводились еще в Советском Союзе. Эти разработки также явились вынужденным ответом на вызовы США в военной сфере. Обладая возможностью практически мгновенной доставки энергии к цели и неограниченным боезапасом, такое оружие может с успехом применяться в тех случаях, когда использование традиционного вооружения малоэффективно или невозможно, рассказал член-корреспондент РАН Сергей Гарнов.

Он напомнил, что по заданию Минобороны России за сравнительно короткое время кооперацией научно-исследовательских организаций был выполнен значительный объем исследований в интересах создания лазерного оружия нового поколения. В ходе этих исследований были сформированы требования для перспективных лазерных комплексов, разработаны технологии изготовления их составных частей. В частности, развиты технологии имитационного моделирования процессов, происходящих в лазерах, отработаны технологии высокоточного обнаружения и сопровождения различных объектов-целей, технологии адаптивной оптики и некоторые другие.

Кстати, в ходе реализации проекта были впервые применены подходы, позволившие существенно сократить время от начала научно-исследовательских работ до изготовления опытного образца. Перспективный комплекс такого вооружения не имеет аналогов в мире. На базе лазера нового типа создан мобильный комплекс, который в 2015 году успешно прошел госиспытания. В настоящее время комплекс производится серийно и уже поставляется в войска. Важно подчеркнуть, что это оружие обладает большим модернизационным потенциалом, который позволит создать еще более совершенные образцы различных видов базирования и предназначения.

Для безопасности морских границ

Элементом работ по созданию океанской многоцелевой системы, включающей в себя атомные подводные лодки, оснащаемые самоходными подводными аппаратами, стали успешно проведенные в России испытания основного элемента такого аппарата - ядерной энергетической установки. Ее наличие позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника.

«Всем известно, что Мировой океан на сегодня изучен, пожалуй, меньше, чем космическое пространство, - отмечает заместитель министра обороны России Юрий Борисов. - Кстати, первый покоритель космоса Юрий Гагарин, побывав на подводной лодке, назвал ее устройством, сложнее чем космический корабль. В водной среде многие процессы и явления происходят по-другому – это касается и скорости, и распространения звука, и обнаружения объектов».

По словам замминистра обороны РФ, наличие ядерной энергетической установки позволяет подводному аппарату погружаться на глубины свыше тысячи метров, активно маневрировать в процессе движения к намеченной цели. Кроме того, это практически автономное средство, не требующее никакой коррекции: гироскопия и система наведения позволяют с достаточно высокой точностью, быстро и незаметно подойти к объекту поражения.

«Средств, способных остановить это оружие, я на сегодня не знаю, - подчеркивает Юрий Борисов. - Даже скоростные характеристики здесь кратно выше чем у любых имеющихся надводных, подводных средств перехвата, включая торпедное вооружение. Это уникальное средство, открывающее совершенно новые возможности для защиты и безопасности нашего государства».

По словам главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева, новые беспилотные подводные аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью, что позволит им скрытно выходить к объектам поражения. Специально создаваемая система наведения даст возможность осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью.

«Проведенное моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно», - отмечает адмирал Владимир Королев.

По словам заместителя министра обороны России Юрия Борисова, все технические и научные вопросы в рамках проекта решены.

«В процессе создания этого оружия поэтапно отрабатывались все основные элементы, в первую очередь ядерная энергетическая установка, обладающее просто фантастическими - это слово можно применить со всей ответственностью – характеристиками, - отмечает заместитель главы военного ведомства. - Для сравнения: чтобы вывести реактор атомной подводной лодки на заданные параметры, нужны несколько часов. Здесь же все происходит в считанные секунды. При этом весовые, габаритные характеристики этого оружия вполне приемлемы, и в этом еще одна его уникальность».

Как подчеркивают в руководстве Минобороны России, ввод в боевой состав Военно-Морского Флота данной океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами.

«Нет никаких сомнений, что наши конструкторы, ученые, работники предприятий ОПК успешно справятся с задачей, - убежден главком ВМФ адмирал Владимир Королев. - Наличие данного оружия позволит флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях приближенных к территории противника».

Фактор силы

Залогом безопасности любой страны являются ее современные, профессиональные вооруженные силы. Облик армии и флота России за последние пять лет кардинально изменился: теперь это высокомобильные, с высоким уровнем технического оснащения, с современной системой управления формирования. За пять лет оснащенность современным вооружением доведена до 59,5%, в том числе в Сухопутных войсках - 45%, Военно-Морском Флоте - 53%, в ВКС - 73%, в стратегических ядерных силах - 79%. На вооружение принято более трехсот новых образцов, многие из которых определяют нынешний облик армии и флота. Возросшие возможности Вооруженных Сил России показала и сирийская операция.

Если говорить о конкретных параметрах ведущегося сейчас перевооружения, то стоит упомянуть о ракетных комплексах различных видов базирования. В боевой строй встали 80 межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».

Настоящий прорыв совершен в оснащении высокоточным оружием большой дальности. Так, количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз. Созданы полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные применять ракеты по целям на дальности до четырех тысяч километров.

Силы общего назначения получили 3237 танков и других боевых бронированных машин, более тысячи самолетов и вертолетов, 150 кораблей и судов, 6 подводных лодок, 1800 современных беспилотных летательных аппаратов.

Создан новый вид Вооруженных Сил - Воздушно-космические силы, что обеспечило единую ответственность за организацию воздушно-космической обороны, строительство и развитие войск и сил, их подготовку и применение. Начиная с 2012 года, в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа «Воронеж», проведена модернизация действующих станций «Дарьял», «Днепр» и «Волга».

В результате ликвидированы разрывы радиолокационного поля на Севере и Юге страны, обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства. На всех стратегических направлениях обеспечивается обнаружение баллистических ракет на любых траекториях полета. Орбитальная группировка пополнилась55 космическими аппаратами, а создание нового космического ракетного комплекса «Ангара» обеспечило выведение полезных нагрузок на все типы околоземных орбит с российской территории.

Большая работа проделана в рамках создания новых воинских формирований. В системе Вооруженных Сил появились Оперативно-стратегическое командование Северного флота, три армии (общевойсковая, танковая, армия ВВС и ПВО), четыре армейских корпуса, 25 соединений, более 150 воинских частей и организаций, а также 38 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), гарантирующая защиту территории полуострова и интересов России в Черном море. Сформировано Оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

Новым шагом в развитии системы управления стало создание Национального центра управления обороной Российской Федерации, который объединяет в единую систему межведомственного взаимодействия 158 федеральных и региональных органов власти, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Изменены также подходы к комплектованию Вооруженных Сил личным составом. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось на 50 тысяч (с 290 до 240 тысяч), а численность военнослужащих по контракту, напротив, возросла в 2,4 раза - со 162 тысяч человек в 2012 году до 384 тысяч в настоящее время.

На сегодня контрактниками полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения бригад спецназа, бригады и полки морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. Восстановлен институт прапорщиков и мичманов. Решены вопросы социального обеспечения: теперь военная служба не каторга - чтобы встать в строй, нужно пройти конкурс. В 15 (!) раз возросли темпы строительства военных объектов: за пять лет возведено свыше 10 тысяч зданий и сооружений, причем строительство ведется по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом.

Сегодня российские армия и флот являются современными, мобильными, компактными, полностью боеспособными. Важно и то, что уровень поддержки Вооруженных Сил гражданами страны зримо возрос. По данным соцопросов он достиг показателя в 92%, что является максимальным значением за всю историю социологических измерений.

Задел на будущее

Работа над новыми видами вооружений шла на протяжении нескольких лет. В результате по целому ряду направлений были осуществлены технологические прорывы. Эти наработки, как заявил Владимир Путин на встрече с представителями региональной прессы в Калининграде, со временем могут быть использованы и в гражданских секторах экономики. Фактически речь идет о том, что вложения в военную сферу в перспективе будут окупаться, работая в российской экономике. Но есть и еще один принципиальный момент. Создав мощнейшие вооружения нового поколения, Россия перестала играть роль догоняющего «игрока», избежав затратной и обременительной гонки вооружений. Это обстоятельство трудно переоценить - средства, которые в иной ситуации были бы потрачены на оборону, теперь будут использоваться на здравоохранение, образование, социальную сферу, улучшение экологии и, в конечном итоге, на улучшение качества жизни людей в России.