Дымовая завеса, БМП и беспилотники: танкисты и мотострелки ЗВО провели тактические учения под Воронежем

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) остановили наступление условного неприятеля в ходе тактических учений на полигоне Криница в Воронежской области.

Согласно сценарию учений, «противник» обнаружил место дислокации танковых и мотострелковых подразделений при помощи беспилотников. Установив термодымовые завесы при помощи машин ТДА-3, военнослужащие укрыли себя от применения высокоточного оружия «врага».

После выхода из-под огня условного противника танкисты и мотострелки приступили к выполнению маневренной обороны против превосходящих «вражеских» сил.

Разбив ударные силы, военнослужащие при помощи вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, а также штатного стрелкового оружия уничтожили беспилотные летательные аппараты, бронетехнику и живую силу «неприятеля», после чего выполнили уход на новые боевые позиции.

Всего в маневрах приняли участие более 500 военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.