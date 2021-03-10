Подводные пистолеты, поиск мин и абордаж: морской спецназ РФ провел противодиверсионные учения в Сирии

Гидролокаторы военно-морской базы в сирийском Тартусе фиксируют подводную цель. На перехват ей устремляется элитное подразделение боевых пловцов. Так проходят противодиверсионные учения российского морского спецназа.

Видимость в воде плохая, однако водолазу из отряда условного противника спрятаться не удается: словно из неоткуда внезапно появляются две фигуры боевых пловцов с пистолетами, способными стрелять на глубине. Пока один заходит сбоку и контролирует ситуацию, второй направляет оружие и показывает, что нужно всплывать.

В это же время, по замыслу учений, группа «диверсантов» уже на поверхности воды пытается прорваться в гавань на скоростной лодке. По ним открывают огонь из крупнокалиберного пулемета с малого ракетного корабля «Вышний Волочек».

По задумке маневров экипаж корабля работает не на поражение. Диверсантов решили брать живьем. На встречу ошарашенному «противнику» выходит скоростной бронекатер «Раптор». Группа захвата берет лодку на абордаж. И через несколько мгновений обезоруженные «нарушители» уже в упор разглядывают палубу «Раптора».

В это же время к спуску готовятся водолазы, их задача обследовать корпус корабля - на случай, если кому-нибудь из «диверсантов» все-таки удалось прорваться сквозь заслон и установить мину ниже ватерлинии. Когда водолазы возвращаются на борт, то гавань забрасывают ручными гранатами - для профилактики.