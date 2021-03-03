Армия Молодые летчики и штурманы дальней авиации выполнили полеты в условиях низких температур в Заполярье Алексей Курильченко Экипажи отработали навыки пилотирования и бомбардировки по позициям условного противника. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Мурманской области молодые летчики и штурманы провели учебно-тренировочные полеты под руководством опытного инструкторского состава. © Минобороны РФ Экипажи отработали взлет и посадку, полет по маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами и тактическое бомбометание по позициям условного противника. © Минобороны РФ «Впервые выполняли подобное упражнение в воздухе, до этого тактическое бомбометание отрабатывали только на тренажере», — рассказал помощник командира корабля на самолете Ту-22М3 лейтенант Олег Бортник. В мероприятии использовались пять самолетов Ту-22М3 и более 10 единиц наземной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика