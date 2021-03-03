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Прыжок из «Терминатора»: спецназ отработал заброску в тыл «противника» под Новосибирском

Алексей Курильченко
03:00 03.03.2021
Военнослужащие провели десантирование с высоты около одного километра.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа в Новосибирской области провели тактико-специальные учения, в ходе которых отработали заброску в тыл условного противника.

Военнослужащие осуществили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем «Арбалет-2» и Д-10 с высоты около 1000 метров.

После приземления спецназовцы провели диверсионные действия на территории условного противника и отработали боевые задачи с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

После выполнения поставленных задач, спецназ эвакуировался на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун». Учение проходило на полигоне Шилово, в нем было задействовано более 500 военнослужащих и около 20 единиц техники.

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