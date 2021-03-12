Малые ракетные корабли Балтфлота «потопили» «Калибрами» группировку условного противника
Пуски были электронными, все цели оказались успешно поражены.
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На переднем плане - МРК «Одинцово»
Малые ракетные корабли Балтфлота «Советск» и «Одинцово» уничтожили условные цели крылатыми ракетами «Калибр».
Пуски «Калибров» были выполнены электронным способом - ракеты применялись как по отряду кораблей, так и береговым целям, принадлежащим условному противнику. Последние находились на значительном удалении, но это не повлияло успешность пусков.
Корабли задействовали и ствольную артиллерию - экипажи отрабатывали борьбу с авиацией условного противника. Кроме того, были поставлены радиоэлектронные помехи.
Также экипажи малых ракетных кораблей отточили навыки борьбы за живучесть и противодиверсионной обороны. Также «Советск» и «Одинцово» отладили взаимодействие между собой - ведь любая война это, прежде всего, командная работа.