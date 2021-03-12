Малые ракетные корабли Балтфлота «потопили» «Калибрами» группировку условного противника

Малые ракетные корабли Балтфлота «Советск» и «Одинцово» уничтожили условные цели крылатыми ракетами «Калибр».

Пуски «Калибров» были выполнены электронным способом - ракеты применялись как по отряду кораблей, так и береговым целям, принадлежащим условному противнику. Последние находились на значительном удалении, но это не повлияло успешность пусков.

Корабли задействовали и ствольную артиллерию - экипажи отрабатывали борьбу с авиацией условного противника. Кроме того, были поставлены радиоэлектронные помехи.

Также экипажи малых ракетных кораблей отточили навыки борьбы за живучесть и противодиверсионной обороны. Также «Советск» и «Одинцово» отладили взаимодействие между собой - ведь любая война это, прежде всего, командная работа.