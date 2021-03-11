С моря на берег: Балтфлот провел учения десантных катеров

В городе Балтийске Калининградской области прошли учения Балтфлота. Целый дивизион быстроходных десантных катеров взял на борт тяжелую технику и вышел в море.

Экипажи выполнили элементы маневрирования и провели стрельбы по надводным целям, а затем высадили бронетранспортеры на необорудованное побережье. Десантные катера этого типа способны на большой скорости перебрасывать грузы общей массой до 45 тонн.

Движение десантных катеров основано на принципе воздушной каверны - искусственной воздушной прослойки с избыточным давлением под днищем. Она изолирует большую часть корпуса от контакта с водой, чем достигается значительное снижение гидродинамического сопротивления и обеспечиваются высокие скорости хода более 30 узлов.