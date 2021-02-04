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На российской авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову

Светлана Головина
00:25 04.02.2021
Самолет российского военнослужащего был сбит в феврале 2018 года в районе города Серакиб при выполнении боевого задания.
На российской авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На авиабазе ВКС России Хмеймим в Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами после того, как его самолет был сбит в провинции Идлиб. Бюст майора Филипова, которому посмертно присвоено звание Героя России, создал скульптор Михаил Сердюков, автор Аллеи Славы.

«Свою жизнь он посвятил благородному делу, защите нашей родины. Сотни раз он поднимал свой самолет в небо, выполняя поставленные задачи, проявляя мужество, самоотверженность и высочайший профессионализм», - сказал в ходе торжественной церемонии командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Отмечается, что при создании монумента военнослужащие советовались с родными Филипова. Памятник установлен на авиабазе рядом с бюстом российского вертолетчика Ряфагатя Хабибулина, погибшего в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков.

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса террористами. Офицер катапультировался и приземлился в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб. На земле Филипов вступил в бой с террористами, был ранен и впоследствии подорвал себя гранатой. В мае 2020 года в сирийском Идлибе на месте гибели героя была установлена памятная доска.

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