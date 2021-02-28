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Мороз не страшен: спецназ ЦВО впервые провел учения в новейшей экипировке с электрообогревом

Роман Захаров
20:30 28.02.2021
В рамках учений разведгруппы отработали элементы выживания и скрытности на поле боя, совершили многокилометровые марши, сделали засаду, отработали налет на колонну техники и захват ценных документов, а также выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) провели учения, в рамках которых весь личный состав впервые был в новейшей автономной экипировке с электрообогревом.

Тренировочное мероприятие состоялось в Самарской области. Разведгруппы отработали элементы выживания и скрытности на поле боя, совершили многокилометровые марши, сделали засаду, отработали налет на колонну техники и захват ценных документов, а также выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения.

Все действия выполнялись в комплекте СЛЭВ-1, предназначенном для обеспечения нормального функционирования организма за счет поддержания тепла под экипировкой в условиях пониженных температур. Автономная система обогрева надевается на нательное белье под штатную экипировку, модульно обеспечивая подогрев всех частей тела, не сковывая движения бойцов. Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности.

Новинка позволила спецназовцам повысить боевые возможности при выполнении задач в холодное время года.

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