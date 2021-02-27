На страже национальных интересов: в России отмечают День Сил специальных операций

В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. Праздник был установлен указом президента России в 2015 году.

Силы специальных операций ВС РФ были созданы на фоне сложной международной обстановки и развивающихся вооруженных конфликтов. Активизация деятельности террористических организаций в начале XXI века способствовала появлению новых угроз национальной безопасности России. От руководства страны потребовалась разработка принципиально нового механизма реагирования на современные угрозы и создания эффективного инструмента по защите национальных интересов.

Долгое время название новой структуры не афишировалось. Не раскрывались ни география применения, ни тактика действий, ни имена героев. Однако появление Сил специальных операций (ССО) стало важным этапом развития ВС России.

ССО является динамично развивающейся структурой, имеющей наземные и морские компоненты. Специальная подготовка, уникальные вооружение и экипировка военнослужащих позволяют выполнять самые сложные задачи по защите национальных интересов страны.

С началом антитеррористической операции в Сирии именно на военнослужащих ССО были возложены задачи по выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок для их последующего уничтожения российской авиацией.