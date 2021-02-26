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Корвет «Стойкий» прикрывает от пиратов гражданский сухогруз в Аденском заливе

Андрей Аркадьев
15:25 26.02.2021
Совместное плавание продолжится, пока не будут пройдены опасные районы южной части Красного моря.
Корвет «Стойкий» прикрывает от пиратов гражданский сухогруз в Аденском заливе
© Фото: Минобороны России
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Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» заступили на антипиратскую вахту в Аденском заливе, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. По коридору безопасности из Аравийского моря в назначенную точку Красного моря следует судно «Есения», протяженность маршрута составит больше 1 000 морских миль.

На борту сопровождающих кораблей находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами.

Отряд кораблей Балтфлота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из Балтийска для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

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