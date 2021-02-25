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В Минобороны РФ заявили, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе комплексы «Искандер» не применялись

Ян Брацкий
18:34 25.02.2021
Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков предположил, что премьер-министра могли ввести в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов». С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения», - заявил Конашенков.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок.

По словам Конашенкова, это дает полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своем классе.

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