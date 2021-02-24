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Бомбежка, шквальный огонь, маневрирование: кадры международных учений под Челябинском

Андрей Аркадьев
Анатолий Бородкин
13:36 24.02.2021
Основная цель маневров - на практике проверить, насколько слаженно и быстро командиры разных частей могут решать боевые задачи. И в обороне, и в атаке российские военнослужащие взаимодействовали с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Крупные учения прошли на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. На практике проверялось, насколько быстро командиры различных частей принимали решения и как эффективно взаимодействовали с единым мобильным штабом, который координировал весь ход операции и следил за ходом боя в режиме реального времени.

Учения на полигоне Чебаркуль – это финальная часть сборов командного состава округа. В них также приняли участие представители Вооруженных сил Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Двойка истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесла бомбовый удар по переднему краю условного противника. Затем шестерка ударных Ми-24 неуправляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» уничтожили его бронетехнику и зенитные установки.

Сразу после этого военнослужащие применили тактику «авиационная карусель». Выполняя маневр «Горка» с интервалом 15 секунд, вертолетчики поочередно утюжили фланги неприятеля и стремительно на сверхмалой высоте уходили из-под обстрела его ПВО. Принцип «авиационной карусели» переняли артиллеристы.

Системы залпового огня «Солнцепек» и «Град» шквальным огнем помешали противнику перегруппироваться, наладить взаимодействие его центра обороны с флангами. Кружась в карусели, дивизионы меняли позиции, оставаясь неуязвимыми для контрудара неприятельских минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В образовавшуюся после авиационного удара брешь в обороне условного противника вклинились три роты Т-72Б3. Танкисты прорвались к основным узлам управления и связи неприятеля, уничтожили их и обеспечили плацдарм для мотострелковых подразделений.

У звена транспортно-боевых Ми-8 две задачи. Первая – заминировать с воздуха несколько километров лесной дороги – важной транспортной артерии. Вторая – высадить разведывательно-десантные группы. Они должны окружить штаб условного противника и либо уничтожить его, либо взять в плен полевых командиров.

«Это новые формы и методы, способы ведения действий боевых, боевых действий различных конфликтов, различной интенсивности. Конечно, эти навыки дали нам повысить наши знания, умения. Чтобы в дальнейшем применить их в практике нашей служебной, боевой деятельности», - рассказал офицер управления боевой подготовки ВС Республики Узбекистан Марат Зарипов.

Командному составу ЦВО и представителям вооруженных сил иностранных государств продемонстрированы новые методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, работа пунктов управления радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделили изучению опыта современных вооруженных конфликтов.

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