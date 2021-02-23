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Технополис «ЭРА» устроил световое шоу дронов в честь Дня защитника Отечества

Роман Захаров
21:50 23.02.2021
Ночное небо черноморского побережья озарили стометровые световые анимации в виде слова «АНАПА», щита с цифрой «23», российского триколора и вращающейся пятиконечной звезды.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Операторы научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА» подняли в ночное небо над Анапой рой светящихся дронов, применив новый алгоритм группового управления беспилотниками мультироторного типа.

Полетное задание для пяти десятков БПЛА было составлено накануне Дня защитника Отечества. Ночное небо черноморского побережья озарили стометровые световые анимации в виде слова «АНАПА», щита с цифрой «23», российского триколора и вращающейся пятиконечной звезды.

Так группа операторов научной роты, которая проводит исследования в области развития современной робототехники, протестировала очередную новейшую разработку - алгоритм автономного взаимодействия беспилотных летательных аппаратов в составе группы.

Технополис «ЭРА» удивляет жителей и гостей Анапы своими инновационными поздравлениями не впервые. В январе 2021 года световое шоу дронов было организовано с учетом новогодней тематики.

Технополис «ЭРА» был создан в 2018 году и сейчас является современным центром научных исследований и разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. В технополисе проходят военную службу по призыву операторы восьми научных рот - выпускники ведущих технических вузов страны.

Координацию деятельности технополиса осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ.

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