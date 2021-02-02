Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Минобороны России построит в Туле новый онкологический центр

Андрей Аркадьев
18:13 02.02.2021
Комплекс будет состоять из четырех корпусов, соединенных просторными  коридорами на всех этажах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военные строители возведут в Туле современный региональный онкоцентр. Сегодня в его основание заложили памятный камень. В церемонии участвовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Комплекс будет состоять из четырех корпусов, соединенных просторными  коридорами на всех этажах. Поликлиника сможет принимать до 400 пациентов в смену. А стационар рассчитан на 340 мест. Отдельные здания займут операционный блок и лаборатория. В новейшем онкоцентре будут работать более тысячи специалистов.

Строительные работы будут вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для этого из федерального бюджета выделено более восьми миллиардов рублей. Завершить возведение онкоцентра планируется  в 2023 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:25 В стране и мире
Прокуратура Москвы проводит проверку по факту травмы ребенка при срыве лифта
18:07 Спорт
Латвия примет чемпионат мира по хоккею - 2021
18:13 Армия
Видео
Минобороны России построит в Туле новый онкологический центр
17:22 В стране и мире
Видео
Путин призвал не ограничивать свободу слова в соцсетях
16:06 В стране и мире
Видео
Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V»
Популярное
Популярное
Видео
Тренер из Мьянмы записывала свою зарядку, пока за ее спиной начинался военный переворот
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Эксперт ВОЗ рассказал, что увидел на месте первой вспышки COVID-19 в Ухани
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.