Минобороны России построит в Туле новый онкологический центр

Военные строители возведут в Туле современный региональный онкоцентр. Сегодня в его основание заложили памятный камень. В церемонии участвовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Комплекс будет состоять из четырех корпусов, соединенных просторными коридорами на всех этажах. Поликлиника сможет принимать до 400 пациентов в смену. А стационар рассчитан на 340 мест. Отдельные здания займут операционный блок и лаборатория. В новейшем онкоцентре будут работать более тысячи специалистов.

Строительные работы будут вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для этого из федерального бюджета выделено более восьми миллиардов рублей. Завершить возведение онкоцентра планируется в 2023 году.