В российские войска поступит первый полковой комплект ЗРК С-350 «Витязь»

Уже в этом году в российские войска должен поступить первый полковой комплект ПВО средней дальности С-350 «Витязь».

«В учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова в городе Твери проведена работа по освоению преподавательским составом зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В пресс-службе Минобороны напомнили, что новейший мобильный комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» был принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России 26 февраля 2020 года.

ЗРК С-350 «Витязь» - комплекс средней дальности, используемый для организации противовоздушной обороны важных объектов административного или военного назначения от ударов различных средств нападения с воздуха. Он ориентирован на создание многоступенчатой защиты, обеспечивающей безопасность воздушного пространства государства.

Комплекс способен работать в автоматическом режиме. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей - 16, баллистических - 12. Максимальная дальность поражения - 60 километров, высота - 30 километров. Время развертывания системы в боевое положение - пять минут.