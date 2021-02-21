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Оперативный сбор руководящего состава ВМФ завершил свою работу в Севастополе

Лина Давыдова
17:46 21.02.2021
В Севастополе, на завершающем этапе оперативного сбора Николай Евменов проверил инфраструктуру базирования сил Черноморского флота и поднялся на борт новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия».
Оперативный сбор руководящего состава ВМФ завершил свою работу в Севастополе
© Фото: Минобороны России
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Завершающий, четвертый этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ состоялся на Черноморском флоте в Севастополе. Сбор проходил поэтапно с 16 по 20 февраля под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

Участники оперативного сбора посетили за время его работы Тихоокеанский флот, Каспийскую флотилию и Черноморский флот.

В нем участвовали командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ,  руководство Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-Морская Академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ.

© Минобороны России

В Севастополе, на завершающем этапе оперативного сбора Николай Евменов проверил инфраструктуру базирования сил Черноморского флота и поднялся на борт новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия». В сопровождении участников оперативного сбора главком ВМФ посетил соединение морской пехоты Черноморского флота. Там Евменову доложили об оснащенности морской пехоты вооружением и техникой, а также показали современные образцы техники и вооружения, состоящие на вооружении.

© Минобороны России

В рамках сбора состоялось возложение цветов к мемориалу защитникам Севастополя  во время героической обороны 1941-1942 гг. В памятной акции приняли участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев,   командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией.

© Минобороны России

«Оперативный сбор руководящего состава поэтапно охватил в этом году очень большую географию.  В работе сбора, которая была начата 16 февраля приняли участие Главное командование ВМФ, командование всех флотов, представители учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Мы обмениваемся мнениями, передовым опытом, наглядно смотрим вооружение. Все это дает толчок к развитию, помогает в дальнейшем и в боевой подготовке, и в развертывании боевой учебы, и в оперативной подготовке. К концу года эти мероприятия завершаются проведением масштабных учений», - отметил Евменов, подводя итоги четвертого этапа сбора руководящего состава ВМФ.

Он также добавил, что опыт проведения сбора руководящего состава не только в Петербурге, но и на флотах показал свою эффективность.

«Военно-Морской Флот выполняет важнейшие задачи на общефлотском и межвидовом уровне – как в морской, так и в океанской зонах. В связи с этим координация действий сил флотов, а также системы боевого управления имеет особое значение. Поэтому география проведения ежегодного оперативного сбора руководящего состава ВМФ России будет и далее расширяться», - подчеркнул Евменов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, отметил, что для города большая честь принимать Главкома ВМФ и командующих всеми флотами России.

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