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Огненный шторм: системы «Солнцепек» испепелили «врага» в Ленинградской области

Роман Закурдаев
05:52 19.02.2021
По результатам точных ударов батарей огнеметчики приблизились к всеармейскому финалу АрМИ и отобрались на окружной этап конкурса «Белое солнце».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Батарея самых мощных огнеметных систем в мире уничтожила условные цели в Ленинградской области. Позиции «врага» накрыли комплексы «Солнцепек», которые за секунды могут выжечь все живое в радиусе шести километров.

Когда батареи занимают огневую позицию, у противника есть всего полторы минуты, чтобы покинуть опасный район или попытаться хоть как-то укрыться. Бьют они полупрямой наводкой с расстояния чуть более одного километра. На месте падения термобарических снарядов тяжелой огнеметной системы остаются лишь воронки и выжженная земля. Температура в эпицентре взрыва достигает 3000 градусов.

Убойная сила «Солнцепека» - неуправляемые ракеты. В пакете - сразу 24 снаряда, а внутри - взрывчатый аэрозоль. Огненным ливнем он накрывает площадь в несколько футбольных полей, а затем детонация и объемный взрыв уничтожают все вокруг.

В этом году это их первые учебно-боевые стрельбы. В экипажах - опытные огнеметчики и все они - военнослужащие по контракту. На полевых сборах полк радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа в первую очередь отрабатывает слаженность действий различных подразделений.

Когда не имеющие аналогов в мире огнеметные системы на базе танка Т-72 все поставленные перед ними задачи уже решили, а на полигоне к демонстрации своих возможностей приступили новейшие термодымовые машины. Дымовая завеса за считанные секунды накрывает боевые позиции, выполняя роль надежной маскировки для мотострелков и гранатометчиков.

Точные удары «Солнцепеков» еще на один шаг приблизили огнеметчиков из Ленинградской области к всеармейскому финалу АрМИ. По результатам прошедших стрельб они отобрались на окружной этап конкурса «Белое солнце».

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