Российские саперы обезвредили более 400 боеприпасов в Мартунинском районе Нагорного Карабаха

Более 400 боеприпасов обезвредили российские саперы у села Красный Базар в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Рядом с населенными пунктом шли ожесточенные бои, поэтому поля там усеяны осколками, неразорвавшимися минами и снарядами. Повсюду оставлена подбитая боевая техника.

Корреспондент «Звезды» Алексей Казанников своими глазами увидел, насколько точно и точечно наносились удары по машинам с боеприпасами, по котором стреляли, вероятнее всего, из беспилотных летательных аппаратов.

«Здесь же рядом можно увидеть и 122-миллиметровые, осколочно-фугасные, а также кумулятивные взрыватели для артиллерийских снарядов - это все наши российские миротворцы обнаружили всего за один день работы в этом месте», - рассказывает Казанников.

Найденные снаряды уничтожают на специальном полигоне. В случае, если вывезти опасную находку нельзя, ее взрывают на месте с соблюдением всех мер безопасности. Всего за три месяца миротворческой операции в Карабахе наши саперы обезвредили 25 тысяч боеприпасов и очистили почти 500 километров дорог.