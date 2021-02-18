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Российские саперы обезвредили более 400 боеприпасов в Мартунинском районе Нагорного Карабаха

Алексей Казанников
05:09 18.02.2021
Саперы обнаружили такое количество неразорвавшихся снарядов всего за один день работы в этом районе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более 400 боеприпасов обезвредили российские саперы у села Красный Базар в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Рядом с населенными пунктом шли ожесточенные бои, поэтому поля там усеяны осколками, неразорвавшимися минами и снарядами. Повсюду оставлена подбитая боевая техника.

Корреспондент «Звезды» Алексей Казанников своими глазами увидел, насколько точно и точечно наносились удары по машинам с боеприпасами, по котором стреляли, вероятнее всего, из беспилотных летательных аппаратов.

«Здесь же рядом можно увидеть и 122-миллиметровые, осколочно-фугасные, а также кумулятивные взрыватели для артиллерийских снарядов - это все наши российские миротворцы обнаружили всего за один день работы в этом месте», - рассказывает Казанников.

Найденные снаряды уничтожают на специальном полигоне. В случае, если вывезти опасную находку нельзя, ее взрывают на месте с соблюдением всех мер безопасности. Всего за три месяца миротворческой операции в Карабахе наши саперы обезвредили 25 тысяч боеприпасов и очистили почти 500 километров дорог.

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