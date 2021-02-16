Нулевая видимость и шквалистый ветер: кадры учений расчетов ПВО в Хабаровском крае
Несмотря на сложные погодные условия военные совершили марш и успешного справились с выполнением задач.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
В Хабаровском крае в сложнейших погодных условиях проходят учения расчетов противовоздушной обороны (ПВО). На полигон вышли «Триумфы» - комплексы С-400.
Несмотря на снег, нулевую видимость и порывы ветра до 20 метров в секунду, военные успешно справляются с выполнением задач.
«Противник хоть и не может сегодня применить авиацию, но может нанести удар крылатыми ракетами. Расчетам нужно быть готовыми отразить его. Мы видим, что поднимаются ракеты на пусковых установках. Боевая работа проходит внутри», - передает с места корреспондент «Звезды» Мария Герман.
В ходе тренировки дивизион совершил марш и «отразил» удар.