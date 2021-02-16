Армия Нулевая видимость и шквалистый ветер: кадры учений расчетов ПВО в Хабаровском крае Мария Герман Светлана Головина Несмотря на сложные погодные условия военные совершили марш и успешного справились с выполнением задач. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Хабаровском крае в сложнейших погодных условиях проходят учения расчетов противовоздушной обороны (ПВО). На полигон вышли «Триумфы» - комплексы С-400. Несмотря на снег, нулевую видимость и порывы ветра до 20 метров в секунду, военные успешно справляются с выполнением задач. «Противник хоть и не может сегодня применить авиацию, но может нанести удар крылатыми ракетами. Расчетам нужно быть готовыми отразить его. Мы видим, что поднимаются ракеты на пусковых установках. Боевая работа проходит внутри», - передает с места корреспондент «Звезды» Мария Герман. В ходе тренировки дивизион совершил марш и «отразил» удар. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика