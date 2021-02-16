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На скорости 500 км/ч: Су-24 и Су-30СМ выполнили дозаправку в небе над Калининградской областью

Максим Румянцев
Андрей Аркадьев
13:21 16.02.2021
Дозаправка самолетов в воздухе является сложнейшим элементом подготовки военных летчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30СМ сегодня выполняют сразу несколько разных полетных заданий в Калининградской области. Оба типа этих самолетов оснащены специальным оборудованием для дозаправки топливом в воздухе, а значит при необходимости могут выполнять поставленную задачу практически неограниченно долго.

Один за другим выруливают на взлетную полосу экипажи боевых самолетов. У одних впереди отработка элементов высшего и сложного пилотажа, у других практическое бомбометание. После этого общая точка рандеву в районе, где работает Ил-78.

Высота пять тысяч над землей, на борту порядка ста тонн авиационного керосина. Самолеты парами плавно подходят под крылья топливозаправщика.

Ширина юбки горловины топливного шланга меньше метра. Скорость сближения на конечном этапе - несколько сантиметров в секунду. При этом общая скорость авиагруппы - около пятисот километров в час, расстояние между самолетами в этот момент всего несколько метров.

Зона ответственности летчиков морской авиации Балтфлота не самая большая — максимальное расстояние над Калининградской областью по прямой всего 250 километров. Поэтому дозаправка в воздухе - это в первую очередь тренировка практических навыков, которых от летчика в любой момент может потребовать  нестандартная боевая задача.

Целый день может кружить топливозаправщик в заданном районе. Сложнейший элемент летчики отрабатывают по несколько раз доводя мастерство пилотирования до совершенства.

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