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День памяти воинов-интернационалистов: по всей России отмечают 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Андрей Аркадьев
Денис Шурыгин
18:41 15.02.2021
Память погибших сегодня почтили в Москве на Поклонной горе и во многих других городах и странах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня День памяти наших воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к годовщине вывода войск из Афганистана. 32 года назад по мосту Дружбы через Амударью прошла последняя колонна советской бронетехники. Так закончилась затяжная война, которая унесла тысячи жизней.

В Таджикистане расположена российская военная база. 201-я мотострелковая дивизия - ее части и подразделения принимали активное участие в боевых операциях в различных провинциях Афганистана. Сегодня у воинов-интернационалистов есть отличный шанс вспомнить молодость.

«За годы афганской войны звания Героя Советского Союза удостоены были старший лейтенант Наби Акрамов и старший лейтенант Игорь Плосконос. Звания Героя России удостоен гвардии сержант Ильяс Дауди. Более двух тысяч военнослужащих дивизии были награждены медалью "За отвагу"», - сказал заместитель командира 201-й военной базы по военно-политической работе полковник Николай Наткин.

Командир роты младший лейтенант Акрамов в марте 1982 года вместе с подчиненными уничтожил отряд моджахедов во главе с главнокомандующим исламским фронтом Хандаром. В рукопашном бою, несмотря на численный перевес противника и без потерь среди личного состава.

«Я командовал ротой, мои солдаты говорят, что мы в кулуарах, в палатке дома, ну на ППД - пункте постоянной дислокации, взяли собрались и дали слово, что что бы ни случилось с Акрамовым, то есть со мной, командиром, мы его вынесем. Это они мне только что сказали, я тогда там не знал», - поделился Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане Наби Акрамов.

Теперь полковник запаса Наби Акрамов каждый год встречает годовщину у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе. Десятки людей, но, кажется, среди них нет незнакомцев. После войны и распада Союза они станут ненужными собственной стране и услышат в свой адрес равнодушное: мы вас туда не посылали. Но каждый афганец уверен на 100% - свой долг он выполнил.

«Когда было объявлено о том, что мы выходим, было такое сожаление, что нужно еще кое-что тут доделать. Но потом, по мере приближения к дате 15 февраля, к моменту вывода, уже ощущения были какие - сохранить в первую очередь жизнь своих солдат, чтобы действительно, так скажем, на последних минутах, на последних часах кого-то не потерять. Чтобы мама в Союзе не плакала. И это нам удалось», - сказал начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Александр Кшимовский.

Начальник управления в Министерстве обороны генерал-лейтенант Александр Кшимовский попал в Афган из Венгрии в 1987 году. К концу войны повысили до капитана, а звезд на груди оказалось и того больше.

«Люди, которые бывшие воины-интернационалисты, попадают сейчас в Афганистан по линии различных общественных организаций, встречают только самый горячий прием, все действительно говорят, что шурави - это лучшие были», - добавил Кшимовский.

Шурави - так называли советских солдат в Афганистане. И, что удивительно, даже сейчас о них вспоминают теплым словом, хотя когда-то были непримиримыми врагами. Василий Вощевоз даже лично встретился с полевым командиром, против которого воевал ровно два года.

Каждый воин-интернационалист может написать свою книгу воспоминаний, потому что спустя 32 года до сих пор помнит каждый день той войны.

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