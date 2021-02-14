Генеральный конструктор рассказал, какие цели способна отслеживать российская СПРН

Системе предупреждения о ракетном нападении исполняется 50 лет. Она состоит из сети радиолокационных станций, которые обозревают пространство на тысячи километров, а также мощной орбитальной группировки космических аппаратов. Под контролем системы практически весь земной шар. Корреспондент «Звезды» побывал на секретных пунктах управления СПРН в Подмосковье.

Командный пункт Главного центра предупреждения о ракетном нападении - место, куда стекается информация со всей России. Все космические спутники и наземные РЛС-станции видят любой пуск из любой точки планеты. От работы всех элементов СПРН, оперативности, слаженности и профессионализма действий боевых расчетов зависит, насколько быстро информация о внезапном ракетном нападении будет доведена до президента и военного руководства для принятия решения о нанесении ответного или ответно-встречного удара.

Радиолокационные станции СПРН расположены по всей России. Они обеспечивают единое радиолокационное поле по периметру границ и способны обнаружить ракетно-ядерную угрозу с любого направления. На ее вооружении спутники на разных орбитах земли, а также огромные радары и антенны размером больше футбольного поля. Полвека назад российские ученые первыми объединили космический и наземный эшелоны в глобальную систему предупреждения, способную своевременно обнаруживать пуски новейших ракет, в том числе гиперзвуковых.

«Гиперзвуковые летальные аппараты летают со скоростью 5-6 махов, и тем не менее наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию и выделять какие цели действительно несут угрозу»,- сказал генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Сегодня на боевом дежурстве в составе СПРН от Калининградской области до Красноярского края и за пределами России стоят 10 радиолокационных станций разного типа. Их основу составляют надгоризонтные станции нового поколения типа «Воронеж». Продолжаются работы по созданию еще трех таких РЛС в Мурманской области, Республике Коми, а так же в Крыму. Каждая из них способна обнаружить объект размером с футбольный мяч на расстоянии в 6000 километров.

«В течение 50 лет системой предупреждения о ракетном нападении было обнаружено более 2000 пусков баллистических ракет, иностранных и отечественных. Более 1000 запусков ракет космического назначения»,- рассказал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок.

Станции высокой заводской готовности семейства «Воронеж» работают в диапазоне метровых, и дециметровых, и сантиметровых волн. Основа станции - фазированная антенная решетка, высотой с многоэтажный дом. Она собирается из готовых быстровозводимых модулей за короткое время.

У каждой станции свой сектор обзора, перекрывающий соседний с таким расчетом, чтобы в случае технической неисправности подробная достоверная информация круглосуточно поступала на командный пункт в Подмосковье и дальше, при необходимости в НЦУО.

«Был обнаружен один УБП, это стратегические ядерные силы Франции проводили испытания на перевооружение нового типа БРПЛ Франции»,- рассказал командир отдельного радиотехнического центра Георгий Штром.

В Оленегорске в Мурманской области находится еще один форт-пост СПРН - станция «Днепр-М». В классификации НАТО шесть советских РЛС первого поколения назывались «Курятник». В 60-е годы они взяли под контроль все пуски баллистических ракет США и Североатлантического блока. В Оленегорске эту станцию модернизировали, сделали самой мощной из всех. Она помехоустойчива к северному сиянию и вспышкам на Солнце.

«Тот потенциал, заложенный в нее, позволяет и в нынешнее время выполнять поставленные задачи по обнаружению комических объектов, БР на траекториях полета. То есть РЛС в полном объеме продолжает выполнять свои поставленные задачи»,-объяснил Василий Битюков, заместитель командира РЛС «Днепр-М» по вооружению.

К 2022 году «Днепр-М» уйдет на пенсию, его заменит обновленный «Воронеж». По словам генконструктора СПРН Сергея Боева, новая РЛС будет в три раза мощнее ныне существующих станций, а, главное, обеспечит контроль воздушно-космического пространства над Арктикой.

Вся информация со спутников Единой космической системы поступает офицерам боевых расчетов командного пункта космического эшелона СПРН. Это уникальные спутники с инфракрасными телескопами и датчиками, которые могут видеть тепловой «факел» стартующих межконтинентальных баллистических и космических ракет, сразу передадут всю информацию в Подмосковье. Не зря космическую группировку называют первым эшелоном СПРН.

«Все пуски, которые были с моря, все пуски, которые с космодромов, все пуски, которые с ракетных баз - это все наше»,- сказал начальник радиотехнического узла космической системы ПРН Сабир Бакасов.

С помощью спутников и наземных станций система полвека держит руку на пульсе, не допуская ядерной войны.

«С помощью СПРН можно надеть узду на желающего повоевать, особенно с применением ядерного оружия»,- сказал Виктор Смирнов, командующий войсками Ракетно-космической обороны 1992 - 1998 гг.

Сейчас идет совершенствование и наращивание орбитальной группировки. В прошлом году запущен четвертый космический спутник. Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки Единой космический системы, которая будет окончательно сформирована к 2024 году, что обеспечит глобальный контроль всей поверхности земного шара.