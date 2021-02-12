Оборудованный «Калибрами» корабль «Вышний Волочек» провел стрельбы в Средиземном море

Несущий крылатые ракеты «Калибр» малый ракетный корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота провел артиллерийские стрельбы в Средиземном море.

Стрельбы велись как по воздушным, так и по надводным целям, а еще по макетам плавающих морских мин. Помимо этого, экипаж корабля отработал другие действия при воздушной угрозе, а также противодиверсионную оборону корабля при стоянке на незащищенном рейде.

Все это было сделано в рамках сдачи курсовой задачи К-2, подтверждающей допуск экипажа к дальнейшей службе. Мероприятия входили в план базовой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, что малый ракетный корабль «Вышний Волочек» действует в Средиземном море с ноября прошлого года.