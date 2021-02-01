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«Терминаторы» и «Крокодилы» уничтожили «боевиков» в горах Тывы

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
11:06 01.02.2021
Летчики выполнили больше 400 вылетов. Общий налет экипажей составил свыше 100 часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Тыве летчики Центрального военного округа на вертолетах Ми-24П «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приступили к тренировочным вылетам. Полеты проходят на новой площадке в горной местности, где экипажам приходится маневрировать среди горных хребтов, преодолевать их.

Действовать необходимо в условиях больших перепадов высот от одной до трех тысяч метров. При этом и с такой высоты летчики Ми-24П обнаружили в горных ущельях бандформирования и отработали действия по их блокировке и уничтожению, а «Терминаторы» выполнили высадку тактического десанта и проводили операции по поиску и эвакуации условно-пострадавших.

Тренировки проводились на неподготовленных высокогорных площадках. Начать их удалось благодаря аэродрому в Кызыле. Появление этой площадки сделало тренировки более интенсивными как качественно, так и количественно. Это подтверждают и цифры - летчики выполнили больше 400 вылетов и больше 100 часов налета.

Тем временем на земле, на полигоне в Кемеровской области мотострелки общевойскового объединения Центрального военного округа встали на лыжи и отправились в 15-километровый марш-бросок. Тренировки проводились в полной боевой экипировке. Несмотря на суровые условия, военнослужащие нашли способ решить задачу - для быстрого перемещения, закрепили тросы на БМП и двигались за ней. Передовой отряд обнаружил условного противника, после чего на помощь разведчикам пришли мотострелки. Таким составом неприятеля окружили и уничтожили из штатного вооружения БМП и стрелкового оружия.

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