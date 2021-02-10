Армия Марш со сменой полевых позиций: кадры учений РВСН с комплексами «Ярс» под Новосибирском Анна Касаткина На тактических учениях подразделения дивизии отработали порядка десятка вводных. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Новосибирского ракетного соединения сменили полевые позиции при отработке задач боевого дежурства на маршрутах патрулирования. В общей сложности на тактических учениях подразделения дивизии отработали порядка десятка вводных. Ракетчики выполнили свертывание пусковых установок «Ярсов» и машин обеспечения боевого дежурства, совершили марш со сменой полевых позиций, отработали рассредоточение агрегатов и организацию маскировки и боевого охранения. В ходе марша была организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, а также отслеживает прохождение колонны через контрольные точки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика