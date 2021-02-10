Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Девятого февраля в 19:45 по московскому времени российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Об этом заявил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.

Средствами объективного контроля установлено, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

Также в ходе брифинга заместитель руководителя Центра рассказал о прошедших гуманитарных акциях. За сутки российские военнослужащие провевели две гуманитарных акции в населенных пунктах Хадар провинции Эль-Кунейтра и Эт-Тах провинции Идлиб, в ходе которых населению выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,6 тонны.