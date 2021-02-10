Открылся Всеармейский чемпионат по шахматам среди довузовских образовательных учреждений Минобороны

Оттачивать тактику и бороться за победу в баталиях предстоит и участникам Всеармейского чемпионата по шахматам среди довузовских образовательных учреждений Минобороны. Он открылся сегодня.

Центром церемонии стал Пансион воспитанниц Минобороны, оттуда в режиме видеоконференции к юным игрокам обратился начальник Главного управления кадров оборонного ведомства Виктор Горемыкин.

«Исторически игра в шахматы воспринимается, как сражение. Шахматное поле - как поле битвы. Фигуры, как отважные воины, а игроки - военачальники. Поэтому игра в шахматы - это не только игра разума и интуиции, но и отличная тренировка тактического мышления», - отметил Горемыкин.

Всеармейский шахматный чемпионат проводится третий раз, но впервые - в онлайн-формате, в целях безопасности в условиях пандемии.