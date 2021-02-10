Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Открылся Всеармейский чемпионат по шахматам среди довузовских образовательных учреждений Минобороны

Тимур Шерзад
15:31 10.02.2021
К юным игрокам обратился начальник Главного управления кадров оборонного ведомства Виктор Горемыкин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Оттачивать тактику и бороться за победу в баталиях предстоит и участникам Всеармейского чемпионата по шахматам среди довузовских образовательных учреждений Минобороны. Он открылся сегодня.

Центром церемонии стал Пансион воспитанниц Минобороны, оттуда в режиме видеоконференции к юным игрокам обратился начальник Главного управления кадров оборонного ведомства Виктор Горемыкин.

«Исторически игра в шахматы воспринимается, как сражение. Шахматное поле - как поле битвы. Фигуры, как отважные воины, а игроки - военачальники. Поэтому игра в шахматы - это не только игра разума и интуиции, но и отличная тренировка тактического мышления», - отметил Горемыкин.

Всеармейский шахматный чемпионат проводится третий раз, но впервые - в онлайн-формате, в целях безопасности в условиях пандемии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:30 Армия
Видео
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря
14:28 Армия
Видео
Прикрытое южное небо: С-300В4 ЮВО отразили воздушную атаку «противника»
13:11 Спорт
Все ассоциации UEFA одобрили изменение формата Лиги чемпионов
12:28 ОПК
Атомный «Ламантин»: глава ОСК рассказал о перспективе создания нового авианосца в России
11:03 Спорт
В смерти Марадоны заподозрили еще трех медработников
Популярное
Популярное
Видео
Две луны Марса в небе Дубая сочли предвестниками апокалипсиса
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
Врач перечислила признаки «тихого инсульта»
Видео
«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.